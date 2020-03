Bochum: 965 Elektrofahrzeuge sind mittlerweile angemeldet

Ausgebaut hat die Stadt die Flotte ihrer Elektrofahrzeuge. Insgesamt sind jetzt 965 E-Fahrzeuge in der Stadt angemeldet.

Bochum. Deutlich zugenommen hat die Zahl der Elektrofahrzeuge in Bochum. Sie stieg im Februar gegenüber dem Vormonat um 152 auf nunmehr 965.

In Bochum waren im Februar 2020 insgesamt 251.254 Fahrzeuge aller Klassen gemeldet. Das sind 1010 mehr als noch im Januar.

Die Zahl der Elektrofahrzeuge erhöhte sich um 152 auf 965. Außerdem sind 2322 E-Hybrid-Fahrzeuge in Bochum gemeldet, 92 mehr als im Vormonat.

Der PKW-Bestand stieg um 706 auf insgesamt 202.828. Außerdem waren 15.269 LKW angemeldet, 249 mehr als im Januar. 168 Busse sind im Stadtgebiet unterwegs, zwei mehr als im Vormonat. Die Zahl der Krafträder stieg im Februar um 22 auf nun 15.666, die der Zugmaschinen sank um sieben auf 795 und die der Anhänger stieg um 27 auf 14.649. Es sind 1879 sonstige Fahrzeuge in Bochum unterwegs, elf mehr als im Vormonat. Außerdem fahren in der Stadt seit Februar 14.696 Fahrzeuge mit Wattenscheider Kennzeichen, ein Plus von 82 gegenüber dem Vormonat.