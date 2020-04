Dieses Bild wird es in der Nacht zu Samstag im Grummer Tunnel der A40 in Bochum geben: Vollsperrung.

Straßenverkehr Bochum: A40-Tunnel in Grumme wird zwei Nächte gesperrt

Bochum Der A40-Tunnel in Bochum wird zwei Nächte lang zunächst teilweise und dann voll gesperrt. Grund sind Wartungsarbeiten an der Technik.

Kraftfahrer auf der A40 in Bochum müssen sich zwei Nächte lang auf Behinderungen und sogar eine Vollsperrung einrichten.

Wie Straßen-NRW mitteilt, wird im Tunnel zwischen den Anschlussstellen Bochum-Harpen und Bochum-Stadion in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24.) in beiden Fahrtrichtungen der rechte Fahrstreifen gesperrt. Das gilt in der Zeit von 21 bis 5 Uhr.

Umleitungen werden ausgeschildert

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird der Tunnel sogar vollständig für den Verkehr abgeriegelt, ebenfalls von 21 bis 5 Uhr.

Umleitungen werden eingerichtet. Straßen-NRW wird die gesamte Tunneltechnik sowie die Selbstrettungseinrichtungen prüfen und warten. Das geschieht in regelmäßigen Abständen.