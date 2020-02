Bochum: Bahn-Kunden müssen teilweise auf Busse umsteigen

Bochum. Kunden der Deutschen Bahn und von Abellio müssen am Wochenende erhebliche Änderungen hinnehmen. Die Bahn erneuert Schienen.

Die Deutsche Bahn wechselt am Wochenende zwischen dem 21. und 24. Februar (Freitag bis Montag) Schienen auf einer Länge von 4,5 Kilometern in Dortmund aus. Kosten: 1,5 Millionen Euro. Zudem finden Bettungserneuerungen und Schwellenwechsel statt. Das hat auch Änderungen für Fahrgäste aus Bochum zur Folge.

Für die Arbeiten wird die Bahnstrecke zwischen Dortmund und Essen gesperrt. In der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 4.30 Uhr, kommt es daher zu umfangreichen Fahrplanänderungen.

Zwischen Dortmund und Duisburg werden die Züge umgeleitet. Die Halte in Bochum, Wattenscheid, Essen und Mülheim entfallen. Zusätzlich halten die Züge in Herne, Gelsenkirchen, Altenessen und Oberhausen. Im Zeitraum zwischen 0 und 6 Uhr verkehren die Züge über die S-Bahnstrecke. Lediglich der Halt Wattenscheid kann nicht angefahren werden; zusätzlich halten die Züge in Höntrop.

Auch Abellio-Kunden sind betroffen

Auch Fahrgäste von Abellio auf den Linien RE16, RB40 und RE11 sind in dieser Zeit betroffen. Die Züge der Linie RE16 entfallen zwischen Bochum Hbf und Essen Hbf, es wird einen Ersatzverkehr mit Bussen geben. Diese halten am Bochumer und Essener Hauptbahnhof sowie am Wattenscheider Bahnhof.

Züge aus Siegen/Hagen erreichen Bochum mit 15-minütiger Verspätung und fahren mit fünf Minuten Verspätung in Richtung Siegen ab. Im selben Zeitraum kann es außerdem zu Einschränkungen der Linien RB40 und RE11 (RRX) kommen.