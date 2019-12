Bochum: Adventsmarkt an der Dorfkirche wächst noch weiter

Noch größer und festlicher als ohnehin schon gewohnt soll der Weihnachtsmarkt 2019 an der evangelischen Dorfkirche an der Brockhauser Straße werden. Die Organisatoren des Weihnachtsmarktes haben im letzten Jahr das Nischendasein der Veranstaltung beendet und ihn mit Zelt und Buden auf der Wiese vor dem alten Pastorat aufgebaut. Damit haben sie einen großartigen Erfolg erzielt.

Der hat nun die Vorbereitungen für das diesjährige Ereignis von Donnerstag bis Sonntag (12. bis 15.) geradezu beflügelt. Unter der Federführung der DLRG Ortsgruppe Süd verständigten sich die beteiligten Vereine und Gruppen der Gemeinde mit insgesamt 15 Buden auf eine Erweiterung des Geländes und auch des Angebots; Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag von 11 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 15 Uhr.

Zentraler Platz für das Programm

Bei den lukullischen Genüssen sind die Erbsensuppe, der Räucherfisch, die Waffeln an allen Tagen und Kaffee und Kuchen in der Klönstube dazu gekommen. Die Buden werden so angeordnet, dass auf dem Markt direkt in der Mitte Platz ist für Vorführungen wie vom Posaunenchor gleich zum Auftakt am Donnerstag.

Frisch geschlagene Tannenbäume gibt es wieder auf dem Weihnachtsmarkt an der Dorfkirche, dazu den DLRG-Lieferservice. Foto: Volker Speckenwirth / FFS Archiv

Das Rahmenprogramm hat viel Abwechslung zu bieten: Donnerstag, 18 Uhr, Eröffnung durch den Posaunenchor, ein Highlight am Freitag um 18 Uhr ist das offene Adventssingen mit dem Leiter des Chores für neuzeitliches kirchliches Liedgut, Julian Wahrenbrock, einem Absolventen der Pop-Akademie in Witten. Am Samstag gegen 17 Uhr kommt der Nikolaus, Eltern können die Stiefel für ihre Kinder am Donnerstag und Freitag zu den Öffnungszeiten am „DLRG-Holzpavillon“ abgeben. Am Sonntag ab 12 Uhr eröffnet dann abschließend die Treckerausstellung für große und kleine Technikfans.

Alle sind ehrenamtlich dabei

Ganz wichtig ist den Veranstaltern, dass alle Arbeiten ehrenamtlich geschehen und dass der Erlös ausschließlich Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen zugute kommt. Die traditionell frisch geschlagenen Tannenbäume aus Finnentrop im Sauerland werden am Donnerstag ab 14 Uhr erwartet, die DLRG bietet dazu wieder einen Lieferdienst an.