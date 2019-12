Bochum. Aktivisten blockierten am Morgen in Bochum eine Zufahrt zum Ruhrpark. Trotz der Aktion gegen den Weihnachts-Kaufrausch öffnen die Geschäfte.

Ruhrpark Bochum: Trotz Blockade soll Einkaufen möglich sein

Lange Staus bildeten sich am frühen Montagmorgen am Ruhrpark in Bochum. Mehrere Aktivisten hatten Zufahrten zum Einkaufszentrum mit Möbeln und Betonfässern versperrt. Polizei und Feuerwehr räumten die Blockade weitgehend, die Hauptzufahrt war aber um kurz vor halb zehn immer noch nicht frei, der Verkehr wird umgeleitet.

Die Feuerwehr ist vor Ort und versucht zusammen mit der Polizei, die Aktivisten zur Aufgabe zu überreden. Zwei Personen befinden sich auf der Holzpforte über der Hauptzufahrt zum Ruhrpark in Bochum. Foto: Jürgen Stahl

Die Polizei ist mit mehreren Streifenwagen im Einsatz, auch die Feuerwehr ist vor Ort. Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, hatten mehrere Personen um 6.10 Uhr Zufahrten zum Center mit Sesseln und Sofas versperrt. Einige Aktivisten hatten sich zudem an Betonfässer angekettet, die am Fahrbahnrand abgestellt worden sind.

Aktivisten mit Nikolausmütze blockieren Hauptzufahrt zum Ruhrpark in Bochum

Zur Seite geräumt sind mittlerweile die Möbel, die die Zufahrt zum Einkaufscenter versperrten. Foto: privat

Auf der großen Holzpforte über der Haupteinfahrt hängten zwei Personen, die Nikolausmützen trugen, ein Banner auf – in acht Metern Höhe. „Zusammen kämpfen ist doch klar. Alle Jahre wieder: Widerstand“, ist dort unter anderem zu lesen. Und das Wort Antifa.

Bundesweite Aktion #KeinMachten

„Eingebettet ist die Aktion in die Aktionstage #KEINMACHTEN, deren Fokus in Kritik an Konsum, Kapitalismus und Kirche liegt“, heißt es in einer Pressemitteilung, die die Redaktion erreichte. Die Vorweihnachtszeit sei das vielleicht prägnanteste Beispiel für die kapitalistische Konsumgesellschaft. Die Aktion soll bundesweit mehrere Einkaufscenter treffen.

Im Gespräch mit der WAZ betonten Aktivisten, dass mehrere Kleingruppen an dem Protest in Bochum beteiligt seien. Die Gruppe Extinction Rebellion, sei aber nicht dabei, hieß es explizit.

Am Fahrbahnrand haben sich „sieben bis acht Demonstranten“, so die Polizei, zu einer Spontanversammlung aufgestellt. Der USB ist mittlerweile dabei, den Sperrmüll aufzuladen.

Polizei: Einkaufen wird weitgehend störungsfrei möglich sein

Die Geschäfte im Ruhrpark hatten zum Zeitpunkt der Aktion noch geschlossen. Lieferfahrzeuge indes wurden behindert und kamen erst verspätet in die Ladezone.

Die Hauptzufahrt soll in Kürze wieder frei sein, kündigt die Polizei an. Sie hat Spezialkräfte angefordert, um die Aktivisten von der Holzpforte herunterzuholen. Vermutlich sind auch sie dort oben angekettet.

Die Polizei geht davon aus, dass der Einkaufsbetrieb am Montag trotz der Aktion weitgehend störungsfrei stattfinden kann. Mehrere Zehntausend Besucher werden dort erwartet.