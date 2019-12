Die Polizei suchte am Freitag, 20. Dezember, mit Leichenspürhunden, Booten und Pferden nach der vermissten Anita S. aus Günnigfeld am Kemnader See.

Bochum. Die 35-jährige Wattenscheiderin Anita S. wird weiterhin vermisst. Die Polizei sucht im Rahmen der Streife und Ermittlungen weiter nach der Frau.

Bochum: Anita S. aus Wattenscheid wird weiterhin vermisst

Mit einem Großeinsatz am Kemnader See hat die Polizei am Freitag (20.) nach Anita S. aus Wattenscheid-Günnigfeld gesucht. Die 35-Jährige kaufmännische Angestellte wird weiterhin vermisst. Das teilt die Polizei am Sonntag, 22. Dezember, mit.

„Wir suchen im Rahmen der Streife und weiterer Ermittlungen weiter. Wir warten noch darauf, dass Hinweise kommen“, sagt Polizeisprecher Volker Schütte. Die Frau wird seit zwei Wochen vermisst. Bisher fehlt jede Spur.

Sie wurde zuletzt am Kemnader See auf Wittener Seite gesehen. Mit einer der größten Einsätze der Bochumer Polizei suchte die Polizei mit Leichenspürhunden, Reitern und einer Hundertschaft das Gebiet rund um das Gewässer ab. Über 50 Polizisten waren im Einsatz.

Die Polizei fragt: Wo ist Anita S.? Foto: Polizei Bochum

Anita S. ist 1,60 Meter groß und rund 60 Kilogramm schwer, hat lange, bis zum Gesäß reichende rotblonde Haare und ein Tattoo (große Blume) am rechten Oberarm. Sie war mit einem schwarzen Parka, einer karierten Bluse, einer schwarzen Jeanshose sowie Sneakern bekleidet und führte eine kleine schwarze Sporttasche der Marke „Nike“ mit.

Das Bochumer Kommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) bittet dringend unter den Rufnummern 0234/909 4120 sowie -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.