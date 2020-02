Bochum. Das Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen in Bochum startet bald. Insgesamt wechseln 2615 Viertklässler auf eine neue Schule.

Bochum: Anmeldeverfahren für weiterführende Schulen startet

Das erste Schulhalbjahr ist bereits beendet, alle Schüler in Bochum haben ihr Zeugnis bekommen. Die Eltern der Viertklässler stehen jetzt vor der Aufgabe, ihr Kind an einer weiterführenden Schule anzumelden, teilt die Stadt Bochum mit.

Das ist ab Montag, 17. Februar, möglich. In diesem Jahr werden 2615 Viertklässler der städtischen Grundschulen zum Schuljahr 2020/21 in die fünfte Jahrgangsstufe der weiterführenden Schulen wechseln, im Vorjahr waren es 2604. Von der Grundschule haben sie dazu – zusätzlich zu dem Zeugnis und der begründeten Empfehlung – einen Anmeldeschein, eine Kurzinfo über das Verfahren und die Auflistung der Bochumer Schulen, an denen eine Anmeldung möglich ist, sowie einen Personenbogen erhalten.

Bochum: Anmeldung für die weiterführende Schule vom 17. bis 19. Januar

Mit der Kopie des Zeugnisses sowie den benannten anderen Unterlagen haben die Erziehungsberechtigten ab dem 17. und bis zum 19. Februar die Möglichkeit, ihr Kind an einer der weiterführenden Schulen persönlich anzumelden. Wichtig ist, dass alle Anmeldungen fristgerecht eingehen. Zur Auswahl stehen zwei Hauptschulen, fünf Realschulen, zwei Sekundarschulen, zehn Gymnasien sowie fünf Gesamtschulen.

Das Anmeldeverfahren für die Berufskollegs / das Weiterbildungskolleg und die gymnasiale Oberstufe an den Bochumer Gymnasien und Gesamtschulen hat bereits am Montag, 3. Februar, begonnen. Das Verfahren richtet sich an Schülerinnen und Schüler, deren Vollzeitschulpflicht zum Schuljahresende beendet sein wird. Ausnahme bildet die Anmeldung an einer Berufsschule für eine duale Ausbildung. Dort ist eine Anmeldung jederzeit möglich.

2019 gab es die meisten Anmeldungen für Gymnasien und Gesamtschulen

Im Schuljahr 2019/20 meldeten die Eltern von 2604 Grundschülern laut Stadt 822 an einer Gesamtschule, 1071 an einem Gymnasium und 464 an einer Realschule. Die Hauptschulen verzeichneten 47 Anmeldungen, die Sekundarschulen 63.

