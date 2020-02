Fitness Bochum: AOK ruft tausende Läufer zum Firmenlauf am See auf

Bochum. Bochumer Firmen können am AOK Firmenlauf in Bochum teilnehmen. Dieser findet zum wiederholten Male am Kemnader See statt.

Der Firmenlauf der AOK findet am 25. Juni am Kemnader See in Bochum statt. Insgesamt 3500 Teilnehmer können gemeinsam mit Arbeitskollegen die sportliche Herausforderung annehmen und die 5,5 Kilometer lange Strecke auf der Bochumer Seite des Sees laufen. Sowohl Sportanfänger als auch Hobbysportler kommen auf ihre Kosten.

„Ankommen ohne Zeitdruck ist das primäre Ziel. Der Spaß an der gemeinsamen Bewegung mit den Kolleginnen und Kollegen und der Teamgeist. Laufen für ein gesundes Betriebsklima ist das Motto“, meint Hermann-Josef Lemke-Bochem, Teamleiter Prävention bei der AOK Nordwest. Für besonders ehrgeizige Teilnehmer gibt es dennoch Auszeichnungen für die schnellsten drei Frauen und Männer sowie für die teilnehmerstärkste Firma und die stimmungsvollste Fan-Gruppe.

Firmenlauf mit After-Party

Die Anzahl der Teilnehmer am Firmenlauf hat sich seit der Premiere 2008 verdoppelt. Grund für die Aktion ist, die Menschen für eine gesunde Lebensweise zu begeistern. Die ehemalige Deutsche Meisterin und WM-Teilnehmerin über 800 Meter Jana Hartmann ist erneut Laufbotschafterin und wird die Teilnehmer für den Lauf vorbereiten. Der Lauf endet im Zielbereich in der Nähe des Freizeitbads Kemnade.

Ab 20 Uhr gibt es zudem die traditionelle After Run Party mit Getränken und Gegrilltem im angrenzenden Freizeitzentrum blue:beach. Firmen aus Bochum können sich jetzt bis zum 4. Juni unter dem Link www.aok-firmenlauf-bochum.de. für den Lauf anmelden. Die Startgebühr beträgt 19 Euro, ein Teil dieser Gebühr wird an den gemeinnützigen Verein Kinderlachen e.V. für ein Bochumer Hilfsprojekt gespendet.