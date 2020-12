Bochum: Apotheken-Notdienst steht rund um die Uhr bereit

Apotheken-Sprecherin Inka Krude (re.) macht auf den Notdienst an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel aufmerksam.

Bochum An den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel steht der Apotheken-Notdienst in Bochum rund um die Uhr bereit. Infos gibt's am Telefon und im Netz.

Die Apothekerkammer Westfalen-Lippe macht auf den Notdienst während der Weihnachtstage und zum Jahreswechsel aufmerksam. "Ob an Heiligabend oder am Neujahrsmorgen – wer dringend ein Arzneimittel benötigt, bekommt es in einer Notdienstapotheke", versichert Inka Krude, Sprecherin der Bochumer Apothekerschaft.

Welche Apotheke Notdienst steht, steht im Internet unter www.aponet.de oder ist telefonisch unter der kostenlosen Festnetznummer 0800 00 22 8 33 erfragen. "Wer gerade unterwegs ist, kann auch einfach an einer beliebigen Apotheke anhalten", so Inka Krude. "Jede Apotheke weist per Aushang auf die nächstgelegenen Notdienstapotheken hin."

Gratis-Masken werden nicht ausgegeben

Die Dienstbereitschaft dauert 24 Stunden – immer von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr am Folgetag. Krude: "Hier sollte die Notfallversorgung mit Arzneimitteln im Fokus stehen."

