Bochum. Der Arbeitsmarkt in Bochum wächst, die Zahl der Arbeitslosen geht im dritten Jahr in Folge zurück. Und: Es gibt weiter Grund zum Optimismus.

Bochum: Arbeitslosenquote sinkt auf ein Rekordtief

Von einer Vollbeschäftigung ist Bochum weit entfernt. Aber mit durchschnittlich 16.300 Arbeitslosen im Jahr 2019 und damit 700 arbeitslosen Personen weniger als 2018 ist ein deutlicher Fortschritt im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit messbar. Die Arbeitslosenquote betrug im laufenden Jahr im Durchschnitt 8,5 Prozent, ist zum dritten Mal in Folge gesunken und hat ein vorläufiges Rekordtief erreicht. Insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr 3600 Menschen mehr beschäftigt.

Und dieser Trend könnte sich fortsetzen. „Bochum ist die Stadt mit der derzeit steilsten Entwicklungskurve im Ruhrgebiet, für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer interessant. Wir haben ein Gespür für relevante Arbeit und setzen mit IT-Sicherheit und Gesundheitswirtschaft neue Schwerpunkte“, so Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) bei der Bilanz zum Arbeitsmarkt 2019.

Qualifizierung wichtiger denn je

Zugenommen hat die Beschäftigung vor allem bei „bei höherwertigen Tätigkeiten“, so Frank Neukirchen-Füsers, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bochum. Daher gelte auch für das neue Jahr: „Qualifizierungen und Fortbildungen bringen weiter.“ Trotz ungewisser Prognosen für 2020 sieht er gute Chancen dafür, dass der Arbeitsmarkt auch im neuen Jahr von der wirtschaftlichen Entwicklung profitieren kann. Ausschlaggebend dafür sei, dass immer mehr Arbeitsplätze in Branchen entstehen, die wenig von der Konjunktur beeinflusst werden, so etwa in der Gesundheits- und Pflegebranche und in Informations- und Kommunikationsunternehmen.

Bei der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, so der Agentur-Chef, „muss man vielleicht auch mal ganz neue Wege gemeinsam mit dem Kunden denken. Ähnlich sieht es Frank Böttcher, Geschäftsführer des Jobcenters. Aus seiner Sicht stehen 2020 vor allem die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und die Integration geflüchteter Menschen in Arbeitsmarkt und Gesellschaft im Mittelpunkt. Nachdem durch den neuen Sozialen Arbeitsmarkt bereits mehr als 550 Langzeitarbeitslose im ersten Arbeitsmarkt integriert werden konnte, sollen 2020 weitere 380 Langzeitarbeitslose von dem neuen Instrumentarium profitieren.

Positive Bilanz bei Geflüchteten

Positiv falle auch die Bilanz bei der Vermittlung von geflüchteten Menschen aus. Jeder fünfte erwerbsfähige Geflüchtete wurde direkt in den Arbeitsmarkt integriert. Fast noch beeindruckender ist aus Sicht von Böttcher die hohe Zahl von über 4000 Geflüchteten, die in diesem Jahr an berufsbezogenen Sprachkursen teilgenommen haben. Schwierig bleibe die Situation der weiblichen Geflüchteten.