Bochum: Artillerieverein Werne sagt Silvesterböllern ab

Der Artillerieverein Bochum-Werne bricht mit einer Tradition: „In diesem Jahr findet kein Silvesterböllern statt“, teilt Schießwart Volker Neuhoff auf WAZ-Anfrage mit. In den letzten zwölf Jahren hatte der Verein entweder in den Volkspark Langendreer oder den Werner Park eingeladen. Ein paar Schaulustige verfolgten das Spektakel auch immer neugierig. Doch die Salutschüsse fanden nicht überall Gefallen.

Keine Salutschüsse an Silvester im Bochumer Osten

Präzisionsarbeit: Schießwart Volker Neuhoff vom Artillerieverein Bochum-Werne bereitet einen Salutschuss vor. An diesem Silvestertag allerdings nicht. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Mit ein Grund, weshalb in diesem Jahr an Silvester nicht geböllert wird. „Unser Aufwand steht in keinem sinnvollen Verhältnis mehr zu dem uns entgegengebrachten Widerstand“, sagt Volker Neuhoff. „Über die letzten Jahre wurde die Zahl der genehmigten Böllerschüsse aufgrund von Beschwerden aus der Bevölkerung immer weiter reduziert.“ Gerade einige Anwohner fühlten sich von dem Krach am Silvesternachmittag gestört.

Probleme treten nur in Bochum auf

Deshalb wurde schon zu Beginn der Veranstaltungen oft geunkt, wann denn wohl diesmal die Polizei auftauche – gerufen von den Menschen aus der Nachbarschaft. Probleme habe man allerdings vor allem in Bochum, sagt Volker Neuhoff. „Im Rahmen anderer Veranstaltungen, bei denen wir Böllern, stellt sich die Lärmbelastung für die Bevölkerung bisher nicht als Belästigung dar“, stellt er fest und nennt als Beispiel das Neujahrsböllern in Hagen und auch Schützenfeste.

Die Genehmigungspraxis für Böllerschießen unterscheidet sich nach den Erfahrungen des Artillerievereins regional allerdings recht stark. Volker Neuhoff stellt zudem fest, dass „unser Böllerschießen übrigens weit weniger umweltschädlich ist als Silvesterfeuerwerk. Wir haben keine auf Schwermetallsalzen beruhenden Farbeffekte, zudem verwenden wir weder Sand noch gepresste Pappe als Verdämmung, so dass wir auch kaum Feinstaub emittieren.“

Keine Entscheidung für immer

Auch wenn der Artillerieverein Werne das Silvesterböllern für dieses Jahr abgesagt hat – gestorben sein soll es damit nicht. Neuhoff: „Wir planen in 2020, wieder zu böllern. Dann aber nicht mehr in den Parks von Langendreer und Werne. Es gibt andere Optionen, die aber noch nicht spruchreif sind.“

Artillerieverein Werne hat sich 2007 neu gegründet

Der heutige Artillerieverein Werne gründete sich 2007 neu. Der Verein stehen in der Traditionsnachfolge des in den 1920er Jahren aufgelösten Artillerievereins Werne. „Neben dem Böllern und dem Schießen mit historischen Waffen beschäftigen wir uns auch mit der historischen Aufarbeitung der Thematik“, sagt Schießwart Volker Neuhoff. Das Böllerschießen ist eine Jahrhunderte alte Tradition des deutschen Schützenwesens.

Der Verein sucht Nachwuchs und Förderer. Kontakt und Informationen: info@artillerieverein-werne.de .