Bochum: Autofahrer (20) bei Zusammenstoß schwer verletzt

Bochum Bei einem Unfall auf der Castroper Straße ist ein Autofahrer (20) schwer verletzt worden, seine Beifahrerin leicht. Die Straße wurde gesperrt.

Bei einem Unfall auf der Castroper Straße sind zwei Menschen verletzt worden.

Eine 58-jährige Autofahrerin aus Bochum war am Donnerstag auf der Castroper Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Gegen 11.40 Uhr wollte sie nach links in die Rheinische Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem ihr entgegenkommenden Autofahrer (20) zusammen. Der Bochumer wurde schwer verletzt, seine Beifahrerin (17) aus Herne leicht.

Polizei schätzt Sachschaden auf 9000 Euro

Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. Die 58-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 9000 Euro.

Polizeikräfte sperrten den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.