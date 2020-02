Bochum: Autofahrer-Streit endet in Gewalt – Notarzteinsatz

Bochum. Völlig eskaliert ist ein Streit unter Autofahrern. Ein 36-Jähriger wurde durch einen Schlag ins Gesicht schwer verletzt. Der Täter flüchtete.

Ein Streit unter zwei Autofahrern in Bochum ist völlig eskaliert.

Ein 36-jähriger Dortmunder fuhr nach Polizeiangaben am Mittwoch um 11 Uhr auf der Overdyker Straße in Hamme und bog auf die Darpestraße in Richtung Wattenscheider Straße ab. Dort wurde er von einem hinter ihm fahrenden Pkw angehupt. Warum, ist unbekannt. Beide Fahrzeuge hielten an und es kam zum Streit.

Der noch unbekannte Autofahrer stieg aus und schlug dem 36-Jährigen, der weiter im Auto saß, mit einem metallartigen Gegenstand in das Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter mit seinem Auto. Der Dortmunder erlitt schwere Verletzungen und musste mit Notarzt und Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

So wird der Täter beschrieben

Der Schläger wird als „Araber“ beschrieben: circa 30 bis 40 Jahre alt, stabile Figur, Drei-Tage-Bart. Sein Auto soll dunkel, vermutlich schwarz, sein.

Das Verkehrskommissariat bittet zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909 5105 um Zeugenhinweise.