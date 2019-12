Bochum: Autofahrer übersieht rote Ampel - drei Verletzte

Mit Rettungswagen wurden zwei schwer verletzte Personen nach dem Unfall am Freitagmittag in Bochum in Krankenhäuser gebracht.

Bochum. Drei Verletzte und 11.000 Euro Sachschaden. Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Bochum. Ein 63-Jähriger fuhr bei Rot auf eine Kreuzung.

Ein 63-jähriger Autofahrer aus Bochum verursachte nach Angaben der Polizei am Freitag im Stadtteil Hamme einen Verkehrsunfall. Er selbst und eine Frau in einem anderen Wagen wurden dabei schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, ereignete sich der Unfall bereits am Freitag, 13. Dezember, um 11.20 Uhr. Der 63-Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw die Gahlensche Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts.

An der Kreuzung Von-der-Recke-Straße/ Gahlensche Straße fuhr er trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit dem Auto eines 52-Jährigen zusammen, der auf der Von-der-Recke-Straße in nordwestlicher Richtung bei Grün in die Kreuzung eingefahren war.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 63-jährige Autofahrer und die 39-jährige Bochumer Beifahrerin aus dem anderen Pkw schwer. Sie wurden mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der 52-jährige Autofahrer verletzte sich leicht.

11.000 Euro Sachschaden – Straße für Unfallaufnahme gesperrt

Der Fahrzeugverkehr konnte laut Polizei auf der Gahlensche Straße an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden; die Von-der-Recke-Straße wurde in dem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Der Pkw des 63-jährigen Bochumers wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.