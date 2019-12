Bochum: „Avantasia“ überzeugt 2000 Fans mit Symphonic-Rock

Im Februar war es so weit. 20 Jahre nach der Gründung landeten „Avantasia“ mit dem Album „Moonglow“ ihre erste Nummer 1 in Deutschland. Für Sänger Tobias Sammet ein weiterer Höhepunkt einer Erfolgsgeschichte, die längst weltweit in großen Arenen erzählt wird. Da fiel der Rahmen beim Konzert am Sonntagabend im Bochumer Ruhrcongress vergleichsweise bescheiden aus.

Heavy Metal ist unvergänglich. Welchen Trends und Schwankungen das Musikgeschäft auch immer unterworfen ist: Die harten Jungs lassen es auf den Bühnen ebenso wie in den Charts zuverlässig krachen. Kaum ein Genre, dem derart zeitlos und generationenübergreifend Millionen Fans die Treue halten.

Hardrock mit orchestralen Passagen

Bei den Schwermetallern zählt Tobias Sammet (42) zu den Vorarbeitern. Als Sänger der Gruppe „Edguy“ hat sich der Hesse seit Jugendjahren dem Power-Metal verschrieben. Ende der 90er Jahre kam „Avantasia“ hinzu – eine Formation mit zwei Besonderheiten: Zum klassischen Hardrock gesellen sich orchestrale Passagen. Und: Als „All-Star-Band“ wirken internationale Gastsänger bei den Alben und Tour-Produktionen mit.

Was 2001 mit der „Metal Opera“ begann, machte Sammet mit mehr als drei Millionen verkauften Tonträgern bis heute zu einem der international erfolgreichsten deutschen Rockmusiker. Über vier Kontinente führte ihn in den vergangenen Monaten seine Welttournee mit „Avantasia“. Das Finale erklang in Bochum, quasi als Heimspiel.

180 Minuten die volle Dröhnung

„Wir geben nochmal alles“, verspricht Sammet den 2000 Besuchern – und hält Wort. 180 (!) Minuten gibt’s die volle Dröhnung, ein Best of aus zwei Jahrzehnten, ein mächtiges Epos irgendwo zwischen Led Zeppelin, Bon Jovi und den Scorpions. Neben eingängigen Kompositionen gönnt sich Sammet auch Songs jenseits der Zehn-Minuten-Marke, mit und neben ihm interpretiert u.a. von Eric Martin (Mr. Big), Bob Catley (Magnum) und Jorn Lande.

Als „Bombast-Rock“ bekritteln Bewahrer der reinen Metal-Lehre die symphonisch angehauchten Songs. Doch das Rezept, seit den 70er Jahren hinreichend erprobt, geht bis heute auf. „Avantasia“ hat geliefert. Die Fans sind nach dem Mammut-Konzert glückselig.

WAZ-Wertung: 4 Sterne