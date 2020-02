Bochum: Bei Karnevalskostümen sind die Klassiker im Kommen

Vorne locken der ewige Harry Potter und die coolen Avangers-Helden. Weiter hinten grüßen Super- und Spiderman, die Minions und herzallerliebste Tier-Overalls. Doch die Wahl der kleinen Kunden und ihrer Eltern fällt meist auf die Klassiker. „Schon erstaunlich“, sagt Irmela Umbach-Schamell, „aber in diesem Jahr sind sie alle wieder da: die Cowboys und Indianer, die Piraten und Prinzessinnen. Sogar Clown-Kostüme laufen richtig gut. Das hat’s seit zehn Jahren nicht mehr gegeben.“

Bochum und der Karneval: Da geht an Umbach-Schamell kaum ein Weg vorbei. Vor 69 Jahren als Fachgeschäft für Spielwaren und Seifenhaus (!) gegründet, haben sich die Umsätze an der Herner Straße längst auch in der närrischen Zeit gewaschen. „Ende der 1960er Jahren fingen wir mit Karnevalsartikeln an“, berichtet Irmela Umbach-Schamell, die das Geschäft in zweiter Generation führt. „Inzwischen gibt es bei uns nichts, was es nicht gibt.“

Karnevalskostüme in Bochum: Käpt’n Flori setzt den Trend

Bochum als karnevalistische Diaspora? Da hat die 73-Jährige gegenteilige Erfahrungen gemacht. Alle Jahre wieder setze Mitte Januar der Run auf die Verkleidungen und jecken Accessoires ein. Der umsatzstärkste Tag des Jahres ist Weiberfastnacht: allerhöchste Zeit, sich um ein Outfit für den Abend, das Karnevalswochenende und Rosenmontag zu kümmern.

Die Auswahl im dicht gedrängten Ladenlokal ist immens. Hunderte kunterbunte Kostüme warten auf kleine und große Käufer. Polizist und Pilot, Krankenschwester oder Mönch: Alles auf Lager. Alles mit individueller Beratung der Chefin. Aktueller Verkaufsschlager ist eine schneeweiße Traumschiff-Uniform. „Das liegt daran, dass Florian Silbereisen im ZDF jetzt der neue Kapitän ist“, glaubt Irmela Umbach-Schamell. Gleichfalls begehrt: ein Herrenanzug in grüner Hanf-Optik mit passendem Hut.

Greta-Zöpfe sind neu im Sortiment

Schier unüberschaubar ist das Angebot an Zubehörartikeln. Von der rosafarbenen Schweine-Schnauze über eine Trump-Maske bis zu Sexy-Bunny-Ohren, von Perücken jedweder Farbe und Haarpracht über Schminke bis zu gefärbten Kontaktlinsen: „Sie hat einfach alles!“, schwärmt Kundin Katrin Wagner beim WAZ-Besuch.

Bei einem der neuen Saison-Artikel gerät selbst die erfahrene Fachfrau Irmela Umbach-Schamell ins Staunen. Es sind Zöpfe, die denen von Greta Thunberg gleichen sollen. Es gibt sie in einer Lang- und zwei kürzeren Versionen. Für junge Umweltaktivisten möglicherweise eine nachhaltige Anschaffung. Karneval ist nur einmal im Jahr. „Fridays for Future“ jede Woche. Helau!