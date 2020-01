Bochum: Bermuda-Club Rotunde führt den Mummenschanz fort

Michael Retter steigt aus. Doch der Mummenschanz ist gerettet. Bochums größte und traditionsreichste Karnevalsparty wird fortan von der Rotunde veranstaltet. Bei der Neuauflage am Samstag, 22. Februar, führt der Szene-Treff im Bermudadreieck erstmals Regie.

Wechselvolle Jahre liegen hinter dem Kostümball, der fast zwei Jahrzehnte im Kunstmuseum an der Kortumstraße eine ideale Heimstatt hatte. 2017 die Zäsur. Wegen des Umbaus fiel das Museum als Veranstaltungsort aus. Dem Mummenschanz drohte das Ende. Erst kurz vor Toresschluss gelang es dem langjährigen Organisator Michael Retter, mit der Stadtpark-Gastronomie ein Ausweichquartier zu finden.

Mummenschanz in Bochum: Michael Retter nimmt Abschied

Der Stadtpark blieb eine einmalige Episode. Erneut war das Aus in Sicht. Erneut konnte der Abgesang abgewendet werden. Die Rotunde, im Jahr zuvor von Bermuda-Patron Leo Bauer nach langem Umbau neu an den Start gebracht, sprang ein. Ein Volltreffer. Sowohl 2018 als auch 2019 vergnügten sich mehr als 600 Besucher im alten Katholikentagsbahnhof. Der bringt die wichtigste Voraussetzung für den Mummenschanz mit: zwei getrennte Säle, in denen Live-Bands in die Saiten greifen können. Genau das ist das Markenzeichen der Karnevalsfete der anderen Art: Die Mucke abseits von närrischem Humtata und Tätärä ist handgemacht – ebenso wie die meisten Kostüme, in denen die Gäste beim Schaulaufen und Tanzen glänzen.

Der Mummenschanz hat eine neue Heimat gefunden. Michael Retter sagt ade. „Nach einer halben Ewigkeit habe ich mich entschlossen, die Party in die Hände von Sven Nowoczyn von der Rotunde zu legen“, bestätigt der Chef einer Bochumer Werbeagentur auf WAZ-Anfrage. Die Rotunde werde den Mummenschanz „mit dem selben Spirit fortführen, wie ich es so lange gemacht habe. Da fällt mir der Abschied leicht, da ich alles in guten Händen weiß“, so Retter, der auch lange Jahre das „Open-Flair“-Festival der Sparkasse betreute und Erfinder der Auto-Messe in der Innenstadt ist.

Michael Retter (hier im vergangenen Jahr in der Rotunde) nimmt nach fast 20 Jahren Abschied vom Mummenschanz. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Zwei Live-Bands am 22. Februar am Start

Der dritte Mummenschanz am Konrad-Adenauer-Platz beginnt am Karnevalssamstag um 20.30 Uhr (Einlass 20 Uhr). Die Live-Bands „Boppin’ B“ und „Phonk!“ heizen mit Rock, Pop und Soul ein. Danach legen die DJs Maicel und NDS bis 3.30 Uhr auf. Die Eintrittspreise wurden gesenkt. Im Vorverkauf in der Rotunde, bei ELPI und BO-Marketing kosten die Karten 20 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Alle Infos auf

www.rotunde-bochum.de. 1 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

2 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

3 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

5 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

14 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

16 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 1 Bewertung

18 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 1 Bewertung

20 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 1 Bewertung

21 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

23 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

26 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

28 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

29 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

30 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

31 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 1 Bewertung

32 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

33 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

34 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

35 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

36 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

37 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

38 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 1 Bewertung

39 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

40 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 7 Bewertungen

41 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

42 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

43 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

44 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

45 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

46 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

47 / 47 www.rotunde-bochum.de. In phantasievollen Kostümen feiern rund 650 Karnevalisten beim Mummenschanz in der ausverkauften Rotunde. Foto: Ingo Otto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen