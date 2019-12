Bochum beteiligt sich an Untersuchung „Vitale Innenstädte“

Wie attraktiv ist die Bochumer Innenstadt? Das soll nächstes Jahr die Untersuchung „Vitale Innenstädte“ ermitteln, an der sich Bochum beteiligen wird.

Bochum. Bochum fehlen Daten zum Vergleich mit anderen Innenstädte. Nächstes Jahr will sich die Stadt an der Untersuchung „Vitale Innenstädte“ beteiligen.

Die Stadt Bochum beteiligt sich an der nächsten Untersuchung und Befragung „Vitale Innenstädte“ des Instituts für Handelsforschung Köln. Das hat der Rat in seiner letzten Sitzung vor der Weihnachtspause auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen. Die Kosten betragen 8500 Euro.

Die Initiative Bochumer City (IBO) hatte Besucher der Innenstadt befragt und das Citybarometer 2019 erstellt, um zu erfahren, wie sie die City bewerten. „Dabei ist herausgekommen, dass sich die Besucher eine erhöhte Aufenthalts- und Wohlfühlqualität wünschen. Im Vergleich zu anderen deutschen Innenstädten lockt die Bochumer Innenstadt von Montag bis Freitag deutlich weniger Besucher zum Einkaufen“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Haardt.

Stärken und Schwächen ermitteln

Die Befragung, so die CDU, hatte die IBO durchführen lassen, weil Bochum nicht an der Untersuchung „Vitale Innenstädte“ teilgenommen hat. Insgesamt 116 Städte haben sich 2018 an der Untersuchung beteiligt, um ihren Standort mit anderen Innenstädten zu vergleichen und damit Stärken und Schwächen von Standorten zu analysieren.

Die Untersuchung ermöglicht es, zu erfahren, wie die Attraktivität der Innenstädte bewertet wird, aus welchen Gründen die Innenstadt besucht wird und welche Verkehrsmittel zum Besuch der City an welchen Tagen genutzt werden. Aus den Ergebnissen lasse sich ein Handlungsrahmen ableiten u, so die CDU. Außerdem sei ein Vergleich mit anderen Städten möglich.