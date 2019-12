Polizei Bochum: Betrunkener Mann (25) wird in Gewahrsam genommen

Bochum. Ein betrunkener Mann aus Hagen wollte eine Bar im Bochumer Bermudadreieck nicht verlassen und wurde von Polizisten in Gewahrsam genommen.

In der Fußgängerzone im Bochumer Bermudadreieck wurde ein Mann (25) am Freitag, 20. Dezember, von Polizisten mit zur Wache genommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der alkoholisierte Hagener gegen 21 Uhr eine Bar an der Kortumstraße trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen.

Ein Streifenwagen der Polizeiwache sei eingetroffen und habe den Sachverhalt geklärt, heißt es in einer Mitteilung. Der Hagener wollte sich nach Angaben der Polizei nicht ausweisen und leistete gegenüber den Maßnahmen der Polizei Widerstand. Zusätzlich habe der Mann den Beamten den Mittelfinger gezeigt und sie mehrfach beleidigt.

Der Hagener wurde laut Polizei zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Nun erwarte ihn eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Widerstand.