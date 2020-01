Bochum: Blick ins Programm des Theaters Rottstraße 5

Das Theater Rottstraße 5 in Bochum hat ein dickes Veranstaltungspaket geschnürt. Nicht nur Theateraufführungen sind im Angebot.

Am Freitag (17.1.) begibt sich das Nachwuchs-Ensemble „Young’n’Rotten“ in die Psychatrie: Bekanntlich spielt Friedrich Dürrenmatts moderner Klassiker „Die Physiker“ in einer Heilanstalt. Die gelobte Inszenierung über die Möglichkeiten und Grenzen der Wissenschaft ist bereits ausverkauft, ebenso die nächste Vorstellung am 14. Februar. Karten gibt es erst wieder für die weiteren Vorstellungen im März und April. Wer „Die Physiker“ sehen möchte, sollte sich also zeitig um Karten kümmern.

Soundeffekte verstärken die Wirkung der Bilder

Am Samstag (18.1.) schaut das Duo Interzone Perceptible mit seiner Reihe „Stummfilm live in concert“ im Theater Rottstraße 5 vorbei. Die Aufführungen sind immer etwas Besonderes, weil sie stimmungs- und auch ein bisschen geheimnisvoll in alte Kinowelten entführen. Dieses mal steht der Schwarzweiß-Film „Das Cabinet des Dr. Caligari“ auf dem Programm. Der expressionistische Stummfilmklassiker von 1920 wird vom Interzone-Duo live musikalisch begleitet. Soundeffekte und harmonische Passagen verstärken die Wirkung der Bilder.

Das Wochenende auf der Off-Bühne unter den Bahngleisen endet am Sonntag (19.1.) mit einer Dernière. Zum letzten Mal präsentiert Tim-Fabian Hoffmann seinen Soloabend „Richard II./Edward II. – Die Entmachteten“. Frei nach Texten Shakespeare und Marlowe erzählt der Abend von Aufstieg, Entmachtung, Denunzierung und Hinrichtung der beiden Renaissance-Regenten. Hoffmann zeigt dabei vollen Einsatz.

Die WAZ schrieb über die Premiere: „Das Bühnenbild der raffinierten Collage täuscht Transparenz vor, legt in Wahrheit aber einen milchigen Schleier, der schließlich verscheucht wird, über alles. Der Blick auf Edwards Nachfahren Richard II. ist mitleidlos.“

Karten können per Email (karten@rottstr5-theater.de) oder per Telefon, SMS, WhatsApp unter 0163/7615071 reserviert werden.