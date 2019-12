Jetzt geht’s los. Von Sonntag an gilt das Netz 2020 der Bogestra in Bochum. Schon jetzt gibt es dazu viele Fragen und angeregte Diskussionen.

Bochum. Die Bogestra stellt ihr Netz in Bochum um. WAZ-Leser können am Donnerstag in einer Telefonsprechstunde Experten Fragen stellen und Kritik äußern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Bogestra-Experten bei der WAZ-Telefonsprechstunde

Am Sonntag (15.) beginnt für die Bogestra eine neue Zeitrechnung. Sie stellt ihr Bahn- und Busnetz in Bochum so umfassend um wie noch nie zuvor in der Unternehmensgeschichte. Neue Linien, neue Bahn- und Busnummern, neue Takte. Vieles ändert sich für die täglich 144.000 Bogestra-Kunden.

Etliche unter ihnen ahnen schon, welche Auswirkungen das für sie haben wird. In den vergangenen Tagen haben zahlreiche Anrufe und Zuschriften die WAZ-Redaktion erreicht. Von Verbesserungen durch die Umstellung auf das „Netz 2020“ ist vereinzelt zu hören. Aber vor allem herrscht Ratlosigkeit und Zorn.

Außenbereiche ausgedünnt

Wegfallende Linien und veränderte Takte bescheren zum Beispiel Schulkindern, die aus Stiepel und Dahlhausen in Richtung Innenstadt fahren, Umstiege und länger dauernde Wege zur Schule. Tatsächlich hat Bogestra-Chefplaner Richard Ziolkowski dieser Tage eingeräumt, dass das Angebot der Bogestra in den Randbereichen der Stadt ausgedünnt werde. Dafür gebe es mehr Direktverbindungen, aber auch durch mehre Umsteigemöglichkeiten auf die sogenannten Erweiterungslinien insgesamt eine besseres Angebot als im jetzigen Netz.

Daran zweifeln viele Kunden. Wie etwa Gisbert Krüger. Der 81-jährige gehbehinderte Rentner aus dem Ehrenfeld ist auf einen guten öffentlichen Nahverkehr mit einem möglichst dichten Haltestellennetz angewiesen. „Drei Busse fahren bislang durch das Ehrenfeld. Das ist gut. Aber ab Sonntag fällt eine Linie weg und zwei fahren um das Ehrenfeld herum.“ Die Konsequenz für ihn: Statt am Romanusplatz ein- und aussteigen zu können, soll er nun zur Hunscheidtstraße oder zum Schauspielhaus laufen, um dort in Bus oder Bahn einzusteigen. Das ist nicht nur umständlicher. „Für Gesunde ist das auch kein Problem. Aber ich kann gar nicht so weit laufen, ohne mich zwischenzeitlich hinzusetzen und Pausen einzulegen“, sagt der Rentner. Er fragt sich: „Warum verschlechtert sich das Busangebot im Ehrenfeld?“

Netz-Experten geben Auskunft

Fragen wie diese können WAZ-Leser am Donnerstag (12.) in einer Telefonsprechstunde zwei Netzplan-Experten der Bogestra stellen. Jutta Grigat aus dem Dialogteam des Nahverkehrsunternehmens und Planer Christian Heinz stehen zwischen 14 und 15 Uhr unter den folgenden Telefonnummer Rede und Antwort: 0234/ 9 66 14 26 und 0234/ 9 66 14 95.