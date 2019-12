Bogestra-Fahrplan: Diese neuen Linien müssen Bochumer kennen

Achtung: Samstags zeitweise geringeres Fahrtenangebot in Somborn. Die Haltestellen Iserlohner Straße und Mülensiefenstraße einerseits sowie Wilhelmshöhe Kirche und Am Gröppersweg andererseits werden jeweils nur in einer Richtung angefahren: Bitte Fahrtrichtung beachten. Eine Fahrt von Somborn Richtung Ruhr Park ist nur noch mit Umstieg möglich. Der Abschnitt Langendreer Markt bis Sportplatz Papenholz entfällt – alternativ bitte die Linie 378 (bis Kaltehardt) nutzen. Auf der Linie 369 entfällt das Anruf-Sammel-Taxi (AST)in der Schwachverkehrszeit.

Linie 370 (Bus)