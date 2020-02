Auf Fließbändern werden im „Eko City Zentrum“ in Bochum Wertstoffe aussortiert. Am Freitagnachmittag kam es zu einem Brand.

Bochum. In der Bochumer Abfallaufbereitungsanlage „Eko City Center“ hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Ob es Verletzte gibt, steht noch nicht fest.

Bochum: Brand im Abfallzentrum kann schnell gelöscht werden

Schnell im Griff hatte die Bochumer Feuerwehr am Freitagnachmittag einen Brand in der Abfallaufbereitungsanlage „Eko City“ an der Oberen Stahlindustrie. Möglicherweise gibt es zwei Verletzte.

Um 16.50 Uhr hatte die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Teile eines Fließbandes standen in Flammen, berichtet Feuerwehrchef Simon Heußen. Die Einsatzkräfte waren zügig vor Ort. „Der Brand war schnell unter Kontrolle“, so Heußen.

Brand in Bochum: Ärzte untersuchen zwei Mitarbeiter

Zwei Mitarbeiter wurden vom Rettungsdienst versorgt. Welche Verletzungen sie davongetragen haben, war am späten Nachmittag noch unklar. Auch über die Ursache des Brandes gibt es noch keine Angaben.

2005 hat der Umweltservice Bochum (USB) das „Eko City Center Bochum“ in Betrieb genommen. In der Anlage werden Abfälle sortiert, veredelt und verwertet. „Wertstoffe wie Kunststoffe, Metalle oder Holz werden dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt“, so der USB. Die Gesamtkapazität liegt bei jährlich 95.000 Tonnen.

Zuletzt war es im April 2019 zu einem Brand gekommen. Sperrmüll hatte sich entzündet. Auch damals hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Menschen wurden nicht verletzt.