Bochum: Brand von Mehrfamilienhaus führt zu Großeinsatz

Bochum. Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bochum hat in der Nacht zu Freitag einen Großeinsatz ausgelöst. Die Feuerwehr rettete auch mehrere Tiere.

Ein Mehrfamilienhaus in Bochum ist in der Nacht zu Freitag durch ein Feuer zerstört worden. Das Feuer im Stadtteil Querenburg war um 1.40 Uhr gemeldet worden. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand das Erdgeschoss und ein Anbau bereits voll in Flammen.

"Aus allen Fenstern schlugen Flammen", berichtete ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen auf Anfrage. Der Einsatz an dem freistehenden Zweifamilienhaus in der Markstraße werde sicher noch bis in den Vormittag andauern, sagte der Sprecher: "Es sind noch jede Menge zu löschen."

Wohnhaus durch Brand von Erdgeschoss bis Dach geschädigt

Rasch hätten sich die Flammen bis zum Dachfirst vorgearbeitet, sagte der Sprecher. Das Gebäude stehe zwar noch, hieß es am Morgen. Es sei aber erheblich beschädigt, sowohl durch Flammen als auch durch Löschwasser.

Mit bis zu 90 Einsatzkräften war zeitweise im Einsatz. Vier der fünf Bewohner konnten sich selbst vor den Flammen retten. Eine weitere Person rettete die Feuerwehr per Drehleiter aus dem brennenden Gebäude. Auch eine Katze und acht Meerschweinchen konnte die Feuerwehr vor dem Feuer retten, sagte der Sprecher.

Die Markstraße wurden wegen des Einsatzes gesperrt, hieß es bei der. Zur Brandursache gab es von der Feuerwehr am Morgen keine Angaben. Das muss die Polizei untersuchen.

(dae)

