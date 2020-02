Bochum. Mit dem Pearlz hat Serkar Barzani einen Cocktailtreff im Bochumer Bermudadreieck etabliert. Jetzt steht er in der Badalona-Bar hinterm Tresen.

Bochum: Cocktail-Profi Serkar mixt jetzt in der Badalona-Bar

Wenn sich ein Tapas-Liebhaber und ein Cocktail-Virtuose zusammentun, gibt’s eine Menge Ideen, noch mehr Arbeit – und einen Gewinner: den Gast. So geschehen in der Bochumer Badalona-Bar. Nach mehr als sieben Jahren teilt sich Jens Schumann die Geschäftsführung fortan mit Serkar Barzani. Beide zeigen sich überzeugt, der Gastronomie in Bochum eine neue Note zu verleihen.

2012 hatte Jens Schumann (auch Inhaber des Max-Frituur-Imbisses im Dreieck) das Badalona an der Brüderstraße eröffnet. Wo zuvor Bochums ältestes China-Restaurant firmierte, etablierte der heute 44-Jährige eine Tapas-Bar, die so auch Barcelona oder Madrid zur Ehre gereichen würde. Lässig-mediterran erscheinen Einrichtung und Flair, klassisch spanisch kommt die Speisekarte mit Tapas-Variationen von Bocadillos (ab 4 Euro) über Serrano-Schinken (5 Euro) bis zu exquisitem Sea Food (ab 6 Euro) daher.

Badalona in Bochum: Bargeschäft soll angekurbelt werden

Luft nach oben gab’s allein bei den Getränken. Zwar hat der katalanische Schaumwein Cava gerade bei den weiblichen Gästen viele Anhänger gewonnen. Aber: „Der Dialog von Essen und Trinken war ausbaufähig“, konstatiert Jens Schumann, stets bemüht, sein Lokal eingangs der Bermuda-Partymeile auch als Bar zu positionieren.

Damit kennt sich Serkar Barzani bestens aus. Mit dem Pearlz auf der Kortumstraße besitzt der 30-Jährige einen der angesagtesten und hochwertigsten Cocktail-Treffs. Von kurzer Dauer war sein Versuch, eine zweite Bar im Düsseldorfer Medienhafen an den Start zu bringen. Im Herbst 2019 war das Zwischenspiel am Rhein beendet. Im Pearlz hat sich Patrick Schweiger als Barmanager inzwischen prächtig eingelebt. Das lässt Serkar Barzani Zeit und Muße für eine zusätzliche Wirkungsstätte. Willkommen im Badalona!

„High Balls“ als neue Spezialität

Die Doppelspitze Schumann/Barzani will die Bar auf ein neues Niveau hieven. Die Speisekarte wurde nochmals verfeinert, die Weinkarte erweitert, die Getränkeauswahl und -qualität deutlich angehoben. „Den perfekten Drink zum perfekten Essen“ sollen die Besucher genießen können. Dabei wartet Barzani mit einer Spezialität auf, die derzeit in den Metropolen in ist: „High Balls“, eine Mischung aus Cocktail und Long Drink, die mit zwei oder drei Zutaten auskommt und mit runden Eiswürfeln serviert wird.

Die Mix-Künste von Serkar Barzani sollen das Abend- und Nachtgeschäft befeuern. Ab dem Frühjahr soll auch das Tagesgeschäft angekurbelt werden – dann nach italienischem Vorbild mit einem „Aperitivo Italiano“ mit Leckereien, die auf der Theke drapiert werden. Drink inklusive.

Badalona-Bar, Brüderstraße 2, 0234/54 49 96 28, badalonabar.de, montags bis donnerstags von 17 bis 1 Uhr, freitags und samstags bis 3 Uhr geöffnet, sonntags Ruhetag.