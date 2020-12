Bochum: Corona-Hotline ist auch an Weihnachten besetzt

Bochum Die Corona-Hotline der Stadt Bochum ist an den Weihnachtstagen besetzt. Derweil meldet das RKI am Mittwoch einen weiteren Anstieg der Inzidenz.

Die Corona-Hotline in Bochum ist auch über Weihnachten und zum Jahreswechsel besetzt. Darauf weist die Stadt hin.

Menschen, die befürchten, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, können an den folgenden Tagen die Rufnummer 0234/910 55 55 wählen:

Heiligabend (24.) von 8 bis 12 Uhr,

2. Weihnachtstag (26.) von 8 bis 12 Uhr,

28., 29. und 30. Dezember jeweils von 8 bis 16 Uhr,

Silvester (31.) von 8 bis 12 Uhr,

2. Januar von 10 bis 15 Uhr.

Stadt bittet: Nicht gleich am Morgen anrufen

, kündigt Dr. Susanne Hahn vom Bochumer Gesundheitsamt an und äußert eine Bitte. "Die meisten Menschen versuchen, uns direkt zu Beginn der Servicezeit zu erreichen. Dies kann zu Überlastungen der Leitungen und zu Wartezeiten führen." Um dies zu vermeiden, appelliert Susanne Hahn, möglichst die späteren Servicezeiten für einen Anruf zu nutzen.

RKI meldet Inzidenz von 227,9

Die Hotline dürfte trotz der Feiertage auch in den nächsten Tagen rege frequentiert sein. Darauf deuten die aktuellen Zahlen hin. Am Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut für Bochum einen Inzidenzwert von 227,9. Laut RKI gibt es bislang 7360 bestätigte Infektionen. Die RKI-Zahlen werden um Mitternacht erhoben. Die Stadt hatte am Dienstag 7306 Infektionen und eine Inzidenz von 227 gemeldet. Drei weitere Todesfälle in Folge von Covid-19 waren am Mittwoch zu beklagen.

