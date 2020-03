Bochum. Das Coronavirus könnte den Prozess um den Raubmord in Bochum-Hordel weiter in die Länge ziehen. Ein DNA-Gutachterin befindet sich in Quarantäne.

Wegen des Coronavirus könnte sich der Prozess um den Raubmord in der Kappskolonie in Bochum-Hordel weiterhin deutlich verzögern.

Eine Sachverständige sollte am kommenden Freitag ein Gutachten zu der Frage erstatten, ob der 37-jährige Hauptangeklagte DNA-Spuren an der mit Klebeband gefesselten Leiche hinterlassen hat oder nicht. Die Gutachterin ist aber zurzeit in Oberitalien, wo das Virus besonders verbreitet ist, oder war bis vor kurzem dort. Jedenfalls muss sie in Deutschland 14 Tage in Quarantäne bleiben.

Der Prozess sollte bereits vor Monaten abgeschlossen sein

Das Schwurgericht teilte am Montag mit, dass ein Vertreter das bereits fertige Gutachten vortragen soll. Ob das aber die Verteidigung des betroffenen Angeklagten akzeptiert, ist zweifelhaft, denn das Gutachten kann für die Höhe einer zu erwartenden Frage enorm wichtig sein. Ohnehin hat sich der Prozess wegen der schwierigen Beweislage bereits um mehrere Monate verzögert. Beide Angeklagten sind nur teilweise geständig.

Am 4. Februar soll der Angeklagte zusammen mit einem in Polen in Haft einsitzenden Mittäter in das Haus eines 68-jährigen Kompanieführers eines Schützenvereins eingebrochen und ihn so massiv geknebelt haben, dass er qualvoll erstickte. Neben dem 37-Jährigen sitzt auch ein 24-jähriger Mann auf der Anklagebank. Er soll laut Anklage nicht mit im Haus, sondern nur der Fahrer für die beiden Hauptverdächtigen gewesen sein. Das aber wird jetzt durch einen ganz neuen Zeugen überraschend in Zweifel gezogen.

Häftling fertigt heimlich Dossiers von Mitgefangenen an

V

Der 24-jährige Angeklagte wurde am Montag von einem Ex-Häftling schwer belastet. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

or einem Monat hatte sich der Mann beim Schwurgericht gemeldet und ein schriftliches Dossier angeboten, das er über den 24-jährigen Angeklagten in der JVA Bochum heimlich gefertigt hatte. Er saß bis zum 12. Februar ebenfalls als Häftling in der JVA Bochum ein und hatte sich mit dem 24-Jährigen mehrfach unterhalten, wie er sagte. Auch über den Raubmord und den Prozess. Dabei habe der Angeklagte, so der Zeuge, erklärt, dass er keineswegs nur der Fahrer, sondern auch mit den anderen zwei Tätern im Haus gewesen sei und auch Beute gemacht habe. Der 24-Jährige soll einen Tipp bekommen haben, dass in dem Haus viel zu holen sei und dann die anderen zwei zum Tatort mitgenommen. Allerdings: „Er hat gesagt, die Sache hatte sich nicht gelohnt.“

In der JVA, sagte der Ex-Häftling, würden die Gefangenen mit ihren Straftaten „protzen“. „Sie duellieren sich damit.“ Er habe die Aussagen des 24-Jährigen dann heimlich zu Papier gebracht, nach bestem Wissen und Gewissen, und gedacht, dass das Gericht daran „vielleicht Interesse“ habe.

„Wenn man zusammen Mist baut, sollte man auch dafür geradestehen“

Bochum Mord in Bochum-Hordel - so haben wir berichtet Kripo sucht dritten Tatverdächtigen im Mordfall Hordel: Die Kripo kennt jetzt einen Spitznamen eines dritten Tatverdächtigen. Die Mordkommission glaubt, dass er am Tatort war. Jetzt weiterlesen... Im Mordfall Hordel liegt ein erstes Teilgeständnis vor: Einer der zwei Verdächtigen im Mordfall Hordel hat sich erstmals geäußert. Es ist eine Art Teilgeständnis. Jetzt weiterlesen... Kinder nach Mord an Vater trotz Festnahmen nicht erleichtert: Hans-Günter K. (68) wurde brutal erstickt. Seine Kinder erzählen vom Wohnwagen in Holland und Ängsten im Dunkeln. Jetzt weiterlesen... Einbrecher ersticken Rentner: Polizei nimmt Verdächtige fest: Die Polizei hat zwei Männer festgenommen. Die Einbrecher sollen einen Rentner in dessen Haus erstickt haben. Jetzt weiterlesen... 300 Menschen geben Überfall-Opfer in Hordel letztes Geleit: Bewegender Abschied: 300 Menschen gaben dem Opfer das letzte Geleit. Der Mann war bei einem Überfall qualvoll erstickt. Jetzt weiterlesen... Tödlicher Überfall: „MK Hordel“ arbeitet am Wochenende durch: Die 20-köpfige „MK Hordel“ der Kripo macht keine Pause. Auch das komplette Wochenende arbeitet sie durch. Jetzt weiterlesen... Mord in Bochum: Behinderte Freundin hörte die Täter sprechen: Nach dem Mord hat die Polizei die Fahndung intensiviert. Die Mordkommission wurde jetzt auf 20 Mitglieder verdoppelt. Jetzt weiterlesen... Mann stirbt nach Einbruch: Gefesseltes Opfer ist erstickt: Nach einem Einbruch ist in der Kappskolonie ein Mann (68) gestorben. Offenbar ist das Opfer erstickt. Die Täter entkamen. Jetzt weiterlesen...

Der Richter fragte den Zeugen, aus welchem Motiv heraus er seinen ehemaligen Mitgefangenen jetzt so schwer belaste. Antwort: „Wenn man zusammen Mist baut, sollte man auch dafür geradestehen. So habe ich das immer gemacht.“ Auch er selbst habe schon „die eine oder andere Haftzeit“ hinter sich.

Einen persönlichen Vorteil im Strafvollzug habe er durch seine belastende Aussage nicht gehabt, meinte der Zeuge. Allerdings räumte er ein, dass er bereits über vier weitere Gefangene so ein Dossier angelegt habe. Jetzt prüft das Gericht, ob der Mann glaubwürdig ist oder nicht.

Handys und Alkohol in der JVA Bochum

Der Zeuge machte auch generelle Angaben zum Haftalltag: dass es in der JVA viele Handys in der Größe eines Feuerzeugs gebe, die enorm gefragt seien und dass Häftlinge sich in der Küche „nicht selten“ einen Aufgesetzten herstellten. Mit etwa 15 Prozent Alkoholgehalt. Auch zu Einbrüche sagte er etwas: „Die meisten Einbrüche folgen auf Tippgeber.“ Sogar „Putzfrauen“ würde zu diesem Zweck losgeschickt, um lohnende Objekte zu finden.

Am 18. März sollten eventuell die Plädoyers gehalten werden. Dieser Termin wackelt wegen des Coronavirus aber bedenklich.