Bochum: Das ist neu auf dem Historischen Jahrmarkt

Der Historische Jahrmarkt in Bochum wartet in diesem Jahr mit zwei Neuerungen auf. Es gibt ein zusätzliches Karussell – und eine Party-Premiere.

Zum 13. Mal verwandelt sich die Jahrhunderthalle an den kommenden drei Wochenenden in einen Rummelplatz. Mehr als 20.000 Besucher bummelten im vergangenen Jahr über die Anno-dazumal-Kirmes, die damit zu den erfolgreichsten Veranstaltungen der Bochumer Hallengesellschaft BOVG zählt.

Jahrmarkt in Bochum: Weiteres Kinderkarussell dreht sich

Ein Dutzend Karussells sind am Start. Weil die Tribüne der Jahrhunderthalle ausgelagert wird, findet erstmals ein Kinderkarussell aus dem Jahr 1969 mit Figuren aus Sperrholz Platz. Auch die Klassiker sind wieder dabei: die Raupe (mit Knutschverdeck!) aus den 1920er Jahren ebenso wie das Holzriesenrad aus dem Jahr 1902 und – als ältestes Fahrgeschäft – das Pferdekarussell aus dem Jahr 1884.

Kaspertheater, Flohzirkus, historische Zugmaschinen, Wohnwagen und Orgeln sowie kirmestypische Naschereien runden den Nostalgie-Jahrmarkt ab. „Wie immer gilt: einmal zahlen und so oft fahren wie man mag“, wirbt Schausteller-Präsident Albert Ritter.

Derzeit läuft der Aufbau in der Jahrhunderthalle. Am Wochenende startet der 13. Historische Jahrmarkt. Foto: Gero Helm / FFS

Tageseintritt bleibt unverändert

Der Tageseintritt bleibt unverändert. Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren zahlen 19,50 Euro, Kinder von sechs bis zwölf Jahren 14,50 Euro, Kinder von drei bis fünf Jahren 7,50 Euro. Für Kinder bis zwei Jahre ist der Eintritt frei. Das Familienticket für 59,50 Euro umfasst zwei Erwachsene und drei Kinder. „Angemessen“ findet Ritter die Preise, „gerade wenn man sie mit Kinos oder Freizeitparks vergleicht“.

Den Auftakt machen wie in den Vorjahren die Steampunker. Am Samstag (15.) ab 13 Uhr kommen die Zeitreisenden auf den Spuren von Jules Verne zum sechsten Mal zu ihrem spektakulären Szene-Treffen zusammen. Allein hier wurden 2019 mehr als 5000 Besucher gezählt (Vorverkauf 20 Euro, Tageskasse 24 Euro).

Cranger Bergfest als neues Party-Format

Am Sonntag (16.) folgt der erste reguläre Kirmes-Tag. Einlass ist ab 11 Uhr – ebenso wie am 22./23. Februar sowie am 29. Februar und 1. März. Letzte Fahrt ist um 19 Uhr.

Freitags wird gefeiert. Am 21. Februar sind wieder Pettycoats und Elvis-Tolle beim „Rock’n’Roll anne Raupe“ angesagt. The Boneshakers und Ben Wild & The Wild Band heizen ein (18 Uhr, Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 19,50 Euro). Am 28. Februar steigt erstmals in Bochum ein „Cranger-Kirmes-Bergfest“. Crange-Fans haben die Hälfte der Wartezeit geschafft. Anlass, sich mit Schlagersänger Frank Lindner und der Partyband „2night“ auf das Volksfest im August einzustimmen (18 Uhr, 15 Euro).

Alle Infos auf www.jahrhunderthalle-bochum.de.