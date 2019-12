Schön sieht es aus – das Silvesterfeuerwerk im Himmel. Doch wer Raketen und Co. in die Luft schießt, muss einiges beachten. Das teilt die Stadt Bochum mit. (Symbolbild)

Bochum. Für das Silvesterfeuerwerk gibt es auch zu diesem Jahreswechsel einige Regeln und Vorschriften. Welche das sind, teilt die Stadt Bochum mit.

Bochum: Das müssen Feiernde beim Feuerwerk beachten

Wie in jedem Jahr wird zum Jahreswechsel in Bochum traditionell Silvesterfeuerwerk abgebrannt. Deshalb darf am 31. Dezember und 1. Januar handelsübliches Silvesterfeuerwerk der Kategorie zwei – also Krachen, Raketen, etc. – abgebrannt werden. Dem Umwelt- und Grünflächenamt der Stadt Bochum und auch der Polizei werden jedoch immer wieder Beschwerden über das Abbrennen von Silvesterfeuerwerkskörpern auch weit vor und nach dieser Zeit vorgetragen. Deshalb weist die Stadt auf folgende Regeln hin:

Feuerwerkskörper der Kategorie zwei dürfen in diesem Jahr vom 28. bis 31. Dezember verkauft werden. Abgebrannt werden dürfen diese nur am 31. Dezember und 1. Januar von Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Das Abbrennen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist verboten.

Silvesterfeuerwerk: Starke Lärmbelästigungen und Belastungen für die Umwelt

Auch wenn das Abbrennen von Knallern/Raketen vielen Personen große Freude macht, sei zu berücksichtigen, dass dadurch starke Lärmbelästigungen und Belastungen für die Umwelt entstehen. Das Umwelt- und Grünflächenamt bittet daher eindringlich, Feuerwerkskörper nur in der Silvesternacht abzubrennen. Verstöße können mit einem Verwarnungsgeld bis zu 35 Euro und höher belegt werden.

Abgebrannte Raketen und Böllerreste sind nach dem Knallen Abfall. Um niemanden zu gefährden, sind Flaschen, Glasscherben oder leere Abschussbatterien von Fahrbahnen möglichst noch in der Nacht zu entfernen oder erst gar nicht dort zu platzieren. Sie könnten ansonsten auch Rettungsfahrzeuge behindern, rechtzeitig zu den Einsatzorten zu gelangen.

Zudem hat die Stadt folgende Tipps zum sicheren Umgang mit Feuerwerk:

Sicherheitshinweise genau lesen und beachten

Sicherheitsabstand, insbesondere zu Personen, einhalten

Sich nach dem Zünden von Raketen und Fontänen schnell entfernen

Raketen und Fontänen nicht unter Bäumen und Überdachungen zünden

„Blindgänger“ nie erneut zünden

Keine Basteleien mit Feuerwerkskörpern

Fenster und Türen schließen

Haustiere in einem ruhigen Raum unterbringen.