Bochum. Die Hotelkette Prizeotel wird Betreiber des am Bermudadreieck in Bochum geplanten Hotels. Die Macher versprechen ein außergewöhnliches Design.

Bochum: Design-Hotel am Bermudadreieck soll 2022 eröffnen

Die Hotel-Landschaft in Bochum wächst rasant, Investoren setzen auf das Potenzial der viertgrößten Stadt im Ruhrgebiet als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturstandort. Am Mittwoch unterzeichnete die Hotelgruppe „prizeotel“ mit der Landmarken AG als Investor einen Betreibervertrag für das am Bermudadreieck geplante Hotel. Es wird das fünfte „Design-Hotel“ der Kette in Nordrhein-Westfalen sein. Die Eröffnung ist für die zweite Jahreshälfte 2022 angekündigt.

175 Zimmer wird die Zwei-Sterne-plus-Herberge am City-Tor Süd gegenüber dem Konrad-Adenauer-Platz haben. Das Hotel wird in einem Gebäudekomplex, in dem herkömmliche Büros, aber auch Co-Working-Spaces zur Vermietung angeboten werden, untergebracht. „Be.cause“ soll das Ensemble heißen, das auch dem anhaltenden Hotel-Boom in der Stadt Rechnung trägt.

Neues Hotel in Bochum für Touristen, Partygänger und Start-Ups

„Wir sind total überzeugt von der Lage“, sagt Marco Nussbaum, Geschäftsführer und Gründer von Prizeotel. „Hier sind wir mitten im Geschehen und können unseren Gästen einen idealen Ausgangspunkt für ihre Städte- oder Geschäftsreise nach Bochum bieten.“ Aber auch Start-ups und junge Firmen, die sich nebenan temporär einmieten sollen, seien natürlich potenzielle Kunden. Und dann gibt es ja noch die Partygänger im Bermudadreieck.

„Das Coole an diesem Bau ist, dass wir zum ersten Mal ein zweigeschossiges Foyer haben werden sowie zehn Etagen - die Visibilität, die dadurch im Stadtbild entsteht, ist schon eine ganz Besondere“, sagt Connor Ryterski, der die Vertragsverhandlungen für Prizeotel führte. Das Geschäft sei auf mindestens 20 Jahre plus möglicher Optionen zur Verlängerung angelegt, hieß es am Mittwoch.

Kette wirbt mit Stardesigner, Smart TV und mobilem Check-in

Die Hotelgruppe mit Sitz in Hamburg bewirbt ihre Standorte mit einem „individuellen und extravaganten Design von Stardesigner Karim Rashid“ und einer „innovativen technischen Ausstattung“. Dazu gehören unter anderem ein mobiles Check-in und Smart-TVs auf den Zimmern, die ab 59 Euro pro Nacht angeboten werden sollen. 15 bis 20 Mitarbeiter, so Nussbaum, werden einen 24-Stunden-Service bieten. „Mit Menschen für Menschen“, laute das Motto.

Den Unterschied zu manch anderen Hotel-Projekten sieht Nussbaum in der hauseigenen Philosophie. Viele Entwicklungen am Markt seien von Investoren getrieben, die auf der Suche nach Rendite-Objekten das Thema Hotel für sich entdeckten. Nussbaum: „Bei uns steht von Anfang an das Hotel im Vordergrund.“

Realisiert wird „Be.cause“ von der Landmarken AG, für die es bereits das vierte Projekt mit Prizeotel ist. Der Investor hatte Ende des vergangenen Jahres die 8900 Quadratmeter große Fläche in der Nähe des Bermudadreiecks von der Stadt gekauft. Der Kaufpreis dürfte geschätzt bei rund einer Million Euro liegen.

Prizeotel setzt auf Wachstum und eröffnet Standorte in Bern, Antwerpen und Rostock

Landmarken-Vorstand Jens Kreiterling lobt die Zusammenarbeit mit der Hotelgruppe: „Mit dem dynamischen, kreativen Team von Prizeotel haben wir nicht nur eine professionelle Arbeitsatmosphäre, sondern mittlerweile auch ein freundschaftliches Vertrauensverhältnis aufgebaut.“

Für die zügig wachsende Design-Hotelgruppe ist Bochum einer von 13 neuen Standorten, die innerhalb der nächsten drei Jahre in Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz, ihre Pforten öffnen. Sechs Hotels sind bislang am Start: in Bremen, Hamburg, Hannover, Erfurt und am Flughafen München. Noch in diesem Jahr sollen Hotels in Bern, Antwerpen und Rostock folgen. Insgesamt kommt Prizeotel mit den neuen Standorten dann auf fast 4.000 Zimmer.