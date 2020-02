Bochum: Diebe brechen in Grundschule ein und stehlen Bargeld

Bochum. Einbrecher haben aus einer Grundschule in Bochum Geld gestohlen. Sie stiegen durch ein Fenster ein und durchwühlten Schränke in mehreren Räumen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bochum-Wattenscheid. Kriminelle entwendeten eine geringe Menge Bargeld aus einer Grundschule.

Einbrecher stehlen Bargeld aus Schule in Bochum

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat zwischen 22 Uhr am Montag, 11. Februar, und 6.20 Uhr am Dienstag, 12. Februar. In dieser Zeit verschafften sich die Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zur Kirchschule Höntrop am Wattenscheider Hellweg 87.

In der Grundschule durchwühlten sie anschließend Schränke in mehreren Räumen. Dabei wurden auch zwei Türen in dem Gebäude eingetreten. Mit einer geringen Menge Bargeld, so die Polizei, flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Polizei sucht Zeugen

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/ 909 84 05 (-44 41 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

