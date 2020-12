Bochum: Diese Menüs machen Appetit auf Silvester daheim

Bochum Auch zu Silvester halten Restaurants in Bochum leckere Menüs für den Außer-Haus-Verkauf bereit. Hier steht, wo noch etwas geht - und wo nicht.

Rauschende Partys, opulente Bälle, klassische Konzerte oder schlicht die Fete mit Familie und Freunden: Die Silvester-Sause 2020/21 verpufft wie das gleichfalls verbotene Feuerwerk. Vielerorts wird in den eigenen vier Wänden ins neue Jahr gerutscht. Corona-konform. Zu zweit oder allein. Stil- und geschmackvoll kann's zwischen Pils und Pantoffeln gleichwohl zugehen. Bochumer Restaurants offerieren zum Jahreswechsel eigens kreierte Menüs für den Außer-Haus-Verkauf

Die füllt zu Silvester für 175 Euro eine "Family-Box" für zwei Personen. Garnelen-Cocktail, Maronencremesuppe, Lachstatar, Chateaubriand vom Angus-Filet und manches mehr: Der Feinschmecker kommt auf seine Kosten. Und eine Flasche Champagner sowie eine Mitternachts-Currywurst sind auch mit drin. Zu bestellen bis Dienstag (29.) unter 0234/953 56 85.

Silvester-Menüs in Bochum: Schnelle Zubereitung daheim

Dieser Stichtag gilt auch für das Yamas. Der Edel-Grieche auf dem Boulevard kassiert 98 Euro für seinen Silvester-Mix für zwei Personen u.a. mit Auberginen-Mousse, Gemüse und Garnelen, geräuchertem Aal, geschmortem Rindfleisch, gefüllter Roulade und Schokotorte. Eine Flasche Sekt aus Rhodos gibt's dazu (0234/530 96 43)

Für 49,90 Euro pro Person gibt's bei Schreiner's an der Hattinger Straße reichlich auf die Gabel. Das 4-Gänge-Menü besteht aus Enten-Terrine, Champagner-Senfcreme-Süppchen, Kalbsfleischbraten und Schoko-Dessert. "Das Essen lässt sich schnell und einfach zu Hause zubereiten", wirbt (0234/41 48 28 72).

Die ersten Lokale melden: "Ausverkauft"

Ein Silvestermenü hat auch das Restaurant Zum Neuling zusammengestellt: mit Tafelspitzbrühe, Ochsenbäckchen und Tiramisu. 32,90 pro Person kostet der kulinarische Dreiklang. Ebenfalls im Angebot: eine Fondue- und Raclette-Box für 79 Euro für zwei Personen. Dabei sind sämtliche Zutaten vorportioniert und geschnitten (0234/94 69 80).

Wie wichtig rechtzeitiges Bestellen ist, zeigt sich bei zwei Klassikern der Altenbochumer Gastro-Szene. Der meldet bei seinem Silvestermenü (u.a. Kalbshüfte) ebenso "ausverkauft" wie das : trotz 199 Euro für zwei Personen für diverse Leckereien der japanischen Küche. Motto: "Sayonara 2020 with Takeshi."

Wer's erstens spanisch und zweitens eine Nummer kleiner mag, kann sich am "Tapas-Fenster" bedienen, das das Lokal Una Mas auch am Silvestertag ab 16.30 Uhr an der Hans-Böckler-Straße öffnet (0234/640 86 93).

Hoffen auf "Menue Karussell" 2021

Auf eine Rückkehr zur Bewirtung in ihren Häusern hoffen die Restaurants beim "Menue Karussell" 2021. Obwohl das Ende des Corona-Lockdowns derzeit nicht absehbar ist, werben die Lokale (31 in Bochum und Herne) im Internet für die Neuauflage ihrer Gastro-Aktion, bei der im Februar und März wieder 4-Gänge-Menüs samt begleitender Getränke zum Festpreis aufgetischt werden sollen. Alle Infos auf www.menue-karussell.de.

