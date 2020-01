Bochum: Drei Autoren wecken mit neuen Büchern die Lese-Lust

Am Jahresanfang lohnt ein Blick ins Bochumer Bücherregal. Drei Neuerscheinungen machen Lust auf Schmökerabende im Schmuddel-Winter. Arrivierte Autorinnen und Autoren aus Bochum melden sich unterhaltsam zu Wort.

Alexandra Huß ist für Krimis mit eigener Note bekannt. Gern dürfen sie schaurig sein, gern abseits liegen (Schottland!), immer aber sind sie gut gebaut und flottweg erzählt. In ihrem neuen Opus „Finghal, Oscar und Paris“ geht die Bochumerin nun einen Schritt zurück, und zwar in der Zeit. Sie taucht ein ins schaurig-schöne Paris zu Zeiten des Dichters Oscar Wilde.

Die Bochumer Autorin Alexandra Huß. Foto: JBS

Es ist die Zeit der Belle Epoque, die strahlend war, aber auch viele Schattenseiten hatte. Vor diesem Hintergrund entspinnt sich Alexandra Huß’ aberwitzige Geschichte, in der dem Dichter des „Dorian Gray“ der Rattenjunge Finghal begegnet. Ein aufgewecktes Kerlchen, der für Oscar Wilde schnell unentbehrlich wird. Weil nur Finghal helfen kann, das letzte, auf rätselhafte Weise verschwundene Manuskript des Dichters wiederzufinden.

Paris ist eine düstere Stadt

Düster ist die Seine-Metropole in Huß’ Fantasie, Morde und Entführungen kommen vor, am Ende aber siegt die Kunst - und Wildes verlorenes Theaterstück taucht wieder auf. Ein so fantasievoller wie charmanter Krimi zwischen den Katakomben von Montrouge und dem Hotel d’Alscac (Gegenstromschwimmer Verlag, 14,99 Euro).

Erfahrungen als DJ fließen mit ein

Klaus Märkert wurde durch seine „Nachthumor“-Bände bekannt, die mit Sinn fürs Skurrile Begegnungen im Alltäglichen aufspießen. Das Thema variiert Märkert auch in seinen neuen Buch „Das Besondere kommt noch“, aber es wird etwas anders gefasst als in früheren Werken. Diesmal bietet die Pop-Musik den Bezugsrahmen von Erlebnissen zwischen verschmitzter Hoffnung und dem Humor der Verzweiflung.

Märkerts Menschen- und Lebensnotizen sind autobiografisch gefärbt, so fließen seine Erlebnissen und Erfahrungen als Rock-DJ und -Schreiber ein, die er in den 80ern in Bochum sammelte. Jedes Kapitel ist mit einem Musikstück übertitelt, das die Richtung vorgibt: von Echo and the Bunnymen bis Lana del Rey. Typische Rockstories sind aber nicht Märkerts Absicht; dafür versteht er sich zu sehr als literarischer Schreiber.

Unter Einfluss lauter Musik geschrieben

„Das Besondere kommt noch“ ist souverän geschrieben und liest sich flüssig weg. Und irgendwie merkt man dem Buch immer an, dass es offenbar unter dem heftigen Einfluss von lauter Musik entstanden sein muss (Edition Outbird, 12,90 Euro).

Juckel Henke ist als Autor und Kabarettist jemand, der Sprache als Spielwiese auffasst. Wortwendungen und -verdrehungen sind ebenso eine Spezialität des Bochumers wie ein Sinn für die Absurditäten, die das Sprechen, ohne vorher zu denken, gelegentlich hervorbringt. Zumal in unserer Zeit des Schneller, Höher, Weiter: Wer auf Facebook, Twitter & Co. gehört werden will, greift gerne zu Übertreibung, Überhöhung, Überschätzung. Und ignoriert alle verbalen Überholverbote.

Der Bochumer Autor und Kabarettist Juckel Henke. Foto: JBS

Juckel Henke kennt dafür viele Beispiele, eines davon beschreibt er in seinem neuen Werk „Das Buch ist eine Scheibe“ so: „Eine Nachricht, die zuerst über fluoreszierende Stoffe berichtet, ist die beste und erscheint bei Google natürlich auch an erster Stelle.

Wie beim Spiel „Stille Post“

Aber wie bei dem altbekannten Spiel ,Stille Post’ macht der mit schnellem Daumen tippende Weiterverbreitende daraus ganz was anderes: aus ,fluoreszierende Stoffe’ wird ,Fluorodisierung’, im dritten Aufguss ,Flurbereinigung’ und im Letzten nur noch ,Flurreinigung’“. Wohl dem also, der weiß, was Fake und was ist Wahrheit!

Nicht alles für bare Münze nehmen

„Ein Buch ist eine Scheibe“ nimmt verschiedenste Zitate unter die Lupe, die Spaßvogel Juckel kommentiert - mit Weisheiten wie „Ich habe Euch alle längst durchschaut!“, die der dem Erfinder Wilhelm Conrad Röntgen in den Mund legt. So zeigen die witzigen Weisheiten in Henkes Büchlein vor allem eines: Dass man nicht alles im Leben für bare Münze nehmen muss (Books on Demand, ISBN-13: 9783750419667, 6,95 Euro).

Mehr aus Bochum lesen Sie hier: