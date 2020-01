Bochum. Die Bochumer Polizei sucht nach einem Einbruch Hinweise auf die Täter. Dabei geht es auch um einen Hund. Der war „klein und gescheckt“.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Einbruch in Bäckerei - stand ein Hund „Schmiere“?

Die Bochumer Polizei muss einen Einbruch in eine Bäckerei klären. Dabei könnte ein Hund vor der Tür „Schmiere“ gestanden haben. Laut Polizeiangaben hatte ein Zeitungsbote am Donnerstagmorgen gegen 4.45 Uhr die offenstehende Tür des Geschäfts an der Oberstraße in Langendreer bemerkt. Kurz darauf seien ein Mann und eine Frau nach draußen getreten, hätten die Leine ihres dort angebundenen Hundes gelöst und das Weite gesucht. Über den Notruf 110 alarmierte der Bote die Polizei.

Kurz darauf trafen die Beamten in der Nähe einen polizeibekannten Bochumer (44), der einen Hund bei sich hatte. Die Beschreibung auf Tier und Halter passte, doch der Mann versicherte, nichts mit dem Einbruch zu tun zu haben. Die Beamten stellten seine Personalien fest und ließen ihn dann gehen.

Aus der Bäckerei wurden zwei Kassen und diverse Getränke gestohlen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und veröffentlichte folgende Täterbeschreibung: „1. Täter: männlich, circa 1,80 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet, Kapuze, weiße Turnschuhe. 2. Täter: weiblich, schlank, schulterlanges blondes Haar. Hund: klein und gescheckt.“ Wie die Einbrecher in die Bäckerei kamen, ist noch unklar. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0234/909-8210 entgegen.