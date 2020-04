Bochum: Eingriff in den Straßenverkehr – Polizei ermittelt

Bochum Die Polizei Bochum ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein Anhänger wurde beschädigt und auf die Fahrbahn geschoben.

Nachdem der Autoanhänger eines Bochumers beschädigt und dadurch quer auf die Fahrbahn der Kemnader Straße geschoben wurde, ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sie sucht Zeugen.

Ein Mann aus Bochum (59) hatte Anfang März seinen Autoanhänger auf einem Parkplatz an der Kemnader Straße 220 in Bochum-Stiepel abgestellt. Am Sonntag (12. April) stellte er fest, dass der Anhänger beschädigt wurde, zudem war dieser verschoben worden und stand unbeleuchtet quer über der Fahrbahn, so die Polizei in einer Mitteilung.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Polizei Bochum sucht Zeugen

Das Verkehrskommissariat sucht nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich unter Tel. 0234 / 909-52 06 (-34 21 außerhalb der Geschäftszeiten).

