Bochum: Elli Altegoer soll Denkmal im Rechener Park bekommen

Bochum. Mit einem besonderen Andenken wollen Bochumer Unternehmer an die "Rakete vom Ehrenfeld" erinnern. Für Elli Altegoer wird eine Bank aufgestellt.

Ehre, wem Ehre gebührt: Mitte Dezember starb Bochums bekannteste Büdchen-Besitzerin Elli Altegoer im Alter von 81 Jahren, doch die Erinnerung an die quirlige "Rakete vom Ehrenfeld" soll nicht verblassen. Ganz in der Nähe ihres legendären Tante-Emma-Lädchens an der Farnstraße soll künftig eine Parkbank an Elli Altegoer erinnern. Gestiftet wird sie vom Bochumer Unternehmer-Stammtisch.

, sagt René Frauenkron, Geschäftsführer der Kronsland GmbH und Mitbegründer dieses Zusammenschlusses Bochumer Unternehmer. Auch der Musiker, Produzent und Eventmanager Oliver Bartkowski, der im Ehrenfeld aufwuchs, erinnert sich lebhaft an Elli und ihr Lädchen: "Bei ihr haben wir uns immer Klümpchen nach der Schule geholt", erzählt er.

Elli Altegoer starb Mitte Dezember in Bochum

Am 13. Dezember ist Elli Altegoer nach längerer Krankheit verstorben. Gerade in den sozialen Medien wurde seither ein laut. Frauenkron und Bartkowski haben daraufhin einen Aufruf in der Bochumer Unternehmerschaft gestartet: "Auch Oberbürgermeister Thomas Eiskirch beteiligt sich privat an dieser Aktion", so Frauenkron.

Gemeinsam mit der Stadt Bochum wurde jetzt im Rechener Park ein Ort des stillen Gedenkens an Elli Altegoer gefunden. Der Park liegt nur einen Steinwurf von Ellis ehemaligem Lebensmittelladen entfernt. Im Januar soll dort eine Bank mit Gedenkschild für Elli aufgestellt werden. "Ich glaube, Elli hätte ihre Freude an dieser Bank gehabt", ist sich Frauenkron sicher.

Eine ganze Reihe von Bochumer Unternehmern gehören zu den Spendern: darunter Edeka Driller, die Spedition Uhe, Wunderbar Marketing und das Glücksburger-Bad Rose. Neben Eiskirch sind unter anderem auch der Rechtsanwalt Hans-Bernd Lohof und Ex-VfL-Kicker Peter Peschel mit seiner Soccer Academy beteiligt.

Zahlreiche Promis besuchten Ellis Lädchen

Über Jahrzehnte war Elli Altegoers Lebensmittellädchen an der Königsalle / Ecke Farnstraße eine feste Adresse in der Ehrenfelder Nahversorgung. Mit Witz und großem Herz führte die Bochumer Kauffrau ihr "Etablissement", das auch von zahlreichen Schauspielern und Prominenten aus der Umgebung besucht wurde. Herbert Grönemeyer kaufte als Schüler ebenso bei Elli ein wie Armin Rohde oder Joachim Luger. Mit dem Rgisseur Matthias Hartmann, der von 2000 bis 2005 das Schauspielhaus leitete, war sie besonders eng verbunden.

Im Februar 2014 hing Elli Altegoer ihren weißen Kittel an den Nagel und machte ihr Lädchen aus Altersgründen dicht. Zu einem kleinen Comeback kam es anlässlich der 100-Jahr-Feier des Schauspielhauses im April 2019, wo Elli ihren Bombonstand für einen Nachmittag im Foyer des Theater wieder öffnete. Der Andrang war riesig, die Bonbons waren in Windeseile ausverkauft.

