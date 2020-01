Bochum: Eventmanager Sascha Hellen kündigt Neustart an

„Mit drei Wörtern kann ich alles zusammenfassen,was ich über das Leben gelernt habe: es geht weiter.“ Mit einem Zitat des US-Schriftstellers Robert Frost begrüßt Sascha Hellen die Empfänger seines ersten Newsletters im neuen Jahr. Der im Sommer 2019 wegen Betrugs verurteilte Eventmanager aus Bochum kündigt darin Veranstaltungen und einen Neustart an.

Bochum: Medienberater Sascha Hellen will 2020 neu starten

„Ein schweres Jahr ist zu Ende gegangen. Ein Jahr mit vielen Tiefschlägen, Fehlern, Enttäuschungen, Verlusten“, schreibt Hellen. Der 42-Jährige erwähnt seinen Prozess vor dem Landgericht Bochum aber nicht direkt. „Aus Fehlern und Enttäuschungen lernt man – und man sollte bekanntlich nicht liegenbleiben. Leben geht weiter.“ In seinem Grußwort verweist Hellen zudem auf wertvolle Begegnungen und Erfahrungen, Momente des Glücks und Einsichten. Er gibt sich betont optimistisch.

Büro Hellen bewirbt Reisen nach Rom und Israel

Das neue Jahrzehnt will der Medienberater demnach für einen beruflichen Neustart nutzen. Seinen Newsletter hatte er schon Ende des vergangenen Jahres optisch aufgewertet, auch kündigte er darin bereits von seinem Büro organisierte Reisen an. 2020 setzt er dieses Arbeitsfeld fort. Aktuell bewirbt er Reisen nach Rom (mit der ehemaligen Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) als Reisebegleiterin), Israel und Palästina.

Maria von Welser spricht über ihr Leben mit einem Tumor

Für den 6. Februar kündigt Hellen eine erste Veranstaltung in Bochum an. „Wenn das Leben einen aus dem Rhythmus reißt“, heißt es dann ab 19 Uhr in der Alten Lohnhalle in Wattenscheid. Fernsehjournalistin Maria von Welser wird auf Einladung des 2017 in Bochum gegründeten Projektes „Herausforderung Zukunft“ ihr Buch „Ich habe beschlossen, dass es mir nur noch gut geht“ vorstellen. Ein Buch über ihr Leben mit einem Tumor.

Diskussion über das Miteinander von Deutschen und Türken

Carina Gödecke (SPD) diskutiert Anfang März in Bochum über das Miteinander von Deutschen und Türken. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Am 4. März soll es dann an gleicher Stelle um das Miteinander zwischen Deutschen und Türken gehen. Als Gäste erwartet Hellen Şener Cebeci, türkischer Generalkonsul in Essen, die Bochumer SPD-Politikerin Carina Gödecke, Vizepräsidentin des Landtags NRW, Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan, Wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Türkeistudien und Integrationsforschung, und Serap Güler, Staatssekretärin für Integration im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.

Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei, eine Anmeldung unter office@saschahellen.com ist aber erforderlich. Wer den Newsletter beziehen will, kann ihn unter der gleichen Mailadresse bestellen.