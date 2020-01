Mit einem solchen Spezialfahrzeug war der Umweltservice Bochum (USB) am Freitagmorgen auf der Junggesellenstraße unterwegs. Das Foto zeigt den wagen auf dem Alten Markt in Wattenscheid.

Bochum. Expertenrunden sind seit dem frühen Freitagmorgen (17.) dabei, über die Staubfunde im Bereich der Bochumer Junggesellenstraße zu beraten.

Bochum: Wasserwagen fährt, um rätselhaften Staub zu binden

Als eine rasche Reaktion auf das Auftauchen des bislang rätselhaften Staubs in der Innenstadt hat der Umweltservice Bochum (USB) am frühen Freitagmorgen gehandelt. „Wir haben einen Wasserwagen losgeschickt. Damit kann verhindert werden, dass der Staub aufgewirbelt wird“, so USB-Sprecher Jörn Denhardt. Das Fahrzeug sprüht Wasser und feuchtet so den trockenen Staub an. An Spekulationen über die Gefährlichkeit der Substanz wolle er sich jedoch nicht beteiligen.

Fachleute sitzen zusammen

Ebenfalls bereits seit den frühen Morgenstunden (17.) tagen im Rathaus Bochum und im Technischen Rathaus außerdem die Facharbeitsgruppen, um über die Situation nach dem Auftreten einer bislang noch nicht näher bezeichneten staubartigen Substanz zu beraten. Immer noch nicht hat die Stadt mitgeteilt, um welche Art Belastung es sich dabei handelt.

Das Dienstgebäude der Stadtverwaltung Bochum wurde für Freitag, 17. Januar, geschlossen. Foto: Lutz Leitmann / Stadt Bochum, Presseamt

Verwaltungsgebäude ist geschlossen

„Wir sind ganz intensiv dabei, die Ursache herauszufinden. Sobald es etwas Neues gibt, werden wir sofort die Öffentlichkeit, insbesondere die Anwohner der Junggesellenstraße informieren“, so Stadtsprecher Peter van Dyk auf Anfrage der WAZ. Die Verwaltung hatte in einer ersten Reaktion das Gebäude an der Junggesellenstraße mit dem Beratungs- und Servicecenter des Jugendamtes geschlossen. Mit einem rot markierten Feld informierte die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite über diese Sicherheitsmaßnahme.

Noch sei aber völlig unklar, um was für eine Belastung es sich handele, wo sie herkomme und, ob es überhaupt eine unmittelbare Gefahr für die Anwohner gebe. „Wir werden die Anwohner aus dem Bereich der Junggesellenstraße natürlich sofort informieren, wenn wir dazu weitere Erkenntnisse haben“, so van Dyk. Am Donnerstag (16.) hatte die Stadt unmittelbar auf Messergebnisse reagiert, die Hinweise auf eine Belastung durch „künstliche Fasern“ gegeben hatten.

Klagen über Staub

Wie bereits am Donnerstag mitgeteilt, wird im Laufe des Tages mit den Ergebnissen eines Gutachtens gerechnet, das in Auftrag gegeben worden ist. Seit Beginn der Abbrucharbeiten des ehemaligen Justizzentrums hatten Passanten immer wieder über eine Staubbelastung geklagt. Hinweise auf Gesundheitsgefährdungen hatte es jedoch bislang nicht gegeben. Ohnehin ist offen, ob die Stäube überhaupt von der Baustelle stammen oder aber aus einer anderen Quelle. Vorsorglich sollen Anwohner die Fenster schließen und Oberflächen reinigen.