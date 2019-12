Zu einem Großeinsatz musste die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen ausrücken. Das Haus in der Barbarastraße wurde beschädigt, der Anbau links völlig zerstört.

Feuerwehreinsatz Bochum: Familie hat großes Glück bei Brand in Zechenkolonie

Bochum. Feuerschein weckte am frühen Samstagmorgen in Bochum-Hordel die Nachbarn eines Hauses in der Barbarastraße. Großeinsatz für die Feuerwehr.

Heller Feuerschein weckte am frühen Samstagmorgen (30.) die Nachbarn eines Wohnhauses in der Barbarastraße in Bochum-Hordel. Wie die Feuerwehr mitteilt, gingen binnen weniger Minuten über 30 Anrufe in der Leitstelle ein. Es wurden sofort zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr aus der Innenstadt und aus Wattenscheid sowie die Löscheinheiten Brandwacht und Günnigfeld der Freiwilligen Feuerwehr dorthin alarmiert.