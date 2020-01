Bochum: FDP schickt mit Felix Haltt eigenen OB-Kandidaten

Jetzt ist ein Vierter im Bunde als Kandidat für das Amt des Bochumer Oberbürgermeisters aus der Deckung gekommen. Der Bochumer FDP-Kreisvorstand nominiert Felix Haltt (43) als eigenen OB-Kandidaten. „Die FDP Bochum wird mit einem Vollangebot in die Kommunalwahl im Herbst gehen. Dazu gehört auch eine Kandidatur für die Stadtspitze“, kündigt Olaf in der Beek (MdB), Kreisvorsitzender der FDP Bochum, an.

Der Kreisvorstand werde auf dem nächsten Kreisparteitag den erfahrenen Kommunalpolitiker Felix Haltt als OB-Kandidaten vorschlagen. „Wer Bochum liebt, macht Bochum besser“, erklärt Felix Haltt nach seiner Nominierung. „Bochum muss zur Chancenstadt werden, die noch stärker auf Erneuerung und Innovation setzt.“ Während andere Mitbewerber bereits nominiert hätten, als die Rahmenbedingungen für die Wahl bei der Oberbürgermeisterwahl noch gar nicht endgültig feststanden, habe sich die FDP entsprechend mehr Zeit genommen.

Seit 20 Jahren in der Kommunalpolitik

Felix Haltt ist seit 1999 kommunaler Mandatsträger in Bochum. Von 1999 bis 2004 war Haltt Bezirksvertreter im Bochumer Osten. Seit 2004 ist er Mitglied im Rat der Stadt Bochum. Der 43-jährige Bochumer ist Historiker und arbeitet als Büroleiter und persönlicher Referent für die FDP-Landtagsabgeordnete Susanne Schneider. „Als echter Bochumer Junge ist es eine besondere Ehre und Verantwortung, in meiner Heimatstadt ins Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters zu gehen“, betont Haltt nach seiner Nominierung.

Felix Haltt, wirft seinen Hut in den Ring. Entscheiden über seine Kandidatur wird der FDP-Kreisparteitag. Foto: FDP

„Politik muss Antreiber und Gestalter des Fortschritts werden. Es geht um die Bochumerinnen und Bochumer, es geht um unsere Stadt. Wir wollen eine Zukunft, die Aufstieg, Selbstbestimmung und Wohlstand für alle ermöglicht und sich jeder frei entfalten kann. Dafür machen wir als FDP ein Angebot“, so Haltt abschließend. Über die OB-Kandidatur der FDP Bochum wird auf dem Kreisparteitag am 15. Februar entschieden.

Jetzt gibt es vier Kandidaten

Vor Haltt wurden von ihren Parteien außer Oberbürgermeister Thomas Eiskirch, der sich als gemeinsamer Kandidat von SPD und Grünen zur Wiederwahl stellen wird, noch Christian Haardt (CDU) und Amid Rabieh (Die Linken) ins Rennen geschickt. Haardt und Rabieh sind wie Eiskirch auch von den Parteien offiziell auf Parteitagen gewählt worden.

Es wird damit gerechnet, dass auch die AfD noch einen eigenen OB-Kandidaten benennen wird. Ebenfalls Kandidaten könnten von der Sozialen Liste und den Freien Bürgern aufgestellt werden, so dass aus bisher vier Bewerbern noch sieben werden könnten. Eine Frau ist bislang nicht unter den Kandidaten. Aber bis zum 16. Juli (Stichtag für die Wahlunterlagen) kann es auch noch Überraschungen geben.