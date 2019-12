Bochum: Fest-Konzert erlöst 30.000 Euro für Aids-Stiftung

Großer Applaus für die Solisten und die Bochumer Symphoniker am Ende des Benefiz-Konzertes im Anneliese-Brost-Musikforum Ruhr am Ende der Bochumer Aids-Gala.

Bochum. Einen Reinerlös von 30.000 Euro brachte die mittlerweile 4. Bochumer Aids-Gala ein. Die deutsche Aids-Stiftung freut sich über das Engagement.

Die Bochumer Symphoniker und vier internationale Solistinnen und ein Solist begeisterten am Samstagabend. (30.) in Bochum das Publikum im Anneliese Brost Musikforum Ruhr. Unter der Leitung von Gabriel Bebeselea spielten sie am Vorabend zum Welt-Aids-Tag für die Deutsche Aids-Stiftung. Mit dem Erlös von 30.000 Euro hilft die Stiftung HIV-positiven Menschen im Ruhrgebiet und unterstützt Hilfs- und Aufklärungsprojekte in der Region.