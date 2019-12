Bochum: Fett-weg-Gerät soll Wirkung von 20.000 Sit-ups haben

Im Januar haben Fitnessstudios Hochkonjunktur. Alle Jahre wieder wollen Neukunden kurzfristig ihre Weihnachtspfunde abtrainieren und langfristig ihren Körper in Form bringen und halten. Viele scheitern schon nach kurzer Zeit. Verlockend klingt da ein Versprechen, das Dr. Klaus Hoffmann seinen Patienten im St.-Josef-Hospital gibt: Ein neuartiges medizinisches Gerät soll bei einer 30-minütigen Behandlung den Effekt von 20.000 Rumpf- oder Kniebeugen erzielen.

„Emsculpt“ heißt die aus den USA stammende Technologie, die im Bochumer Universitätsklinikum seit zwei Jahren mit entwickelt wurde und seitdem regulär eingesetzt wird: als erste Klinik deutschlandweit, sagt Klaus Hoffmann (58), Leitender Arzt der Abteilung für Ästhetisch-Operative Medizin und kosmetische Dermatologie. „Mehrere hundert Patienten wurden bereits behandelt. Die Ergebnisse sind hervorragend.“

Muskelmasse wird aufgebaut, Fett abgebaut

Anders als Geräte, die den Fettpolstern u.a. mit Speziallasern, Wärme oder Kälte zu Leibe rücken und so die Fettzellen zersetzen, basiert „Emsculpt“ auf dem Aufbau von Muskelmasse. Der Unterschied zum herkömmlichen Training (das selbstverständlich auch weiterhin sinnvoll ist): Statt in einer Muckibude zu ächzen und schwitzen, legt sich der Patient bequem auf eine Liege. Der Behandlungsaufsatz ähnelt einem Bügeleisen. Der Arzt platziert es auf dem Bauch, dem Po oder auch auf den Beinen und Armen. Elektromagnetische Impulse wirken auf die Muskelschichten ein.

Was in der Muckibude viel Kraft und Disziplin erfordert, soll das High-Tech-Verfahren ruckzuck erledigen. Durch die Kontraktionen im Stakkato-Rhythmus werde „die Muskelmasse sehr schnell spürbar vergrößert. Die Energiezufuhr kommt durch die extreme Aktivität der Muskeln zu ihrem Maximum“, wirbt die Klinik. Folge: „Die Fettzellen verschwinden rapide, da der Fettstoffwechsel massiv stimuliert wird.“

Vier Behandlungen werden empfohlen

250.000 Euro kostet ein Gerät, schildert Hoffmann. Zwei Apparate sind in der Bochumer Klinik im Einsatz. Empfohlen werden vier Behandlungen alle zwei bis drei Tage mit jeweils 30 Minuten Dauer. „Der Muskelzuwachs beträgt danach im Durchschnitt 16 Prozent, die Fettreduktion 19 Prozent“, sagt der Facharzt, der zudem die Sicherheit der Technologie betont. Die so genannte HIFEM-Methode (High Intensity Focused Electro-Magnetic) ist von den besonders strengen US-Aufsichtsbehörden ebenso wie für den europäischen Markt zugelassen und darf ausschließlich von ärztlichen Spezialisten angewendet werden.

Info Neue Verordnung tritt 2020 in Kraft Ab Ende Mai 2020 ist die neue Medizinprodukte-Verordnung gültig. Anbieter müssen sich an deutlich strengere Regeln und Kontrollen halten. Ziel ist es, die Sicherheit für Patienten zu verbessern. Die Verordnung werde auch auf dem Schönheits-, Wellness- und Fitnessmarkt erhebliche Folgen haben, sagt Klinik-Chef Dr. Hoffmann voraus. Allzu viele unseriöse Anbieter konkurrierten hier um Kunden. Tipp des Experten: Auf die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt mit vierstelliger Prüfnummer achten.

Laut Hoffmann gibt es eine Einschränkung: Das Gerät hat eine „Eindringtiefe“ von sieben Zentimetern Fettgewebe. Somit kapituliert es vor allzu voluminösen Bäuche, mitunter auch Gesäßen. „Hier wären im Vorfeld eine Diät sowie regelmäßiger Sport und gegebenenfalls eine Fettabsaugung notwendig“, heißt es.

150 Euro Kosten pro Behandlungskopf

Weibliche und männliche Kunden halten sich an der Gudrunstraße die Waage, berichtet Hoffmann. „Männer zielen bei der Behandlung meist auf einen Sixpack ab. Frauen wollen in der Regel einen schöneren Po sowie einen flacheren Bauch, besonders nach einer Schwangerschaft.“ Geschlechterübergreifend ist die Bereitschaft, für die Wunschfigur als Privatzahler tief in die Geldbörse zu greifen. 150 Euro kosten 30 Minuten mit einem Behandlungskopf. Werden, etwa beim Gesäß, zwei „Bügel“ aufgebracht, sind entsprechend 300 Euro fällig. Heißt: Vier Behandlungen summieren sich auf bis zu 1200 Euro.

Immerhin: Klaus Hoffmann macht einen weiteren Vorteil aus. „Man hat anschließend keinen Muskelkater.“