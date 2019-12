Bochum. In keiner Nacht des Jahres brennt es so häufig wie in der Silvesternacht. Im letzten Jahr musste die Feuerwehr in Bochum zu 23 Bränden ausrücken.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Feuerwehr gibt hilfreiche Tipps zum Jahreswechsel

Zum Start des Feuerwerksverkaufs am Samstag, 28. Dezember, gibt die Feuerwehr Bochum wichtige Hinweise und Tipps zum Umgang mit Böllern und Raketen. Die Feuerwehr Bochum möchte, dass es einen sicheren und möglichst unfallfreien Jahreswechsel gibt. In der Silvesternacht 2018/2019 musste die Bochumer Feuerwehr zu 23 Brandeinsätzen ausrücken. Im Jahr zuvor waren es 17 solcher Einsätze. „In keiner anderen Nacht brennt es so häufig wie in dieser“, berichtet die Feuerwehr.

Ratschläge der Profis

Um das alte Jahr zu verabschieden, dürfen die Kracher und Raketen ausschließlich am 31. Dezember und 1. Januar gezündet werden – und zwar nur von Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Das Abbrennen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Kliniken und Altenheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern ist verboten. Verstöße können mit einem Verwarnungsgeld bis zu 35 Euro belegt werden.

Was sollten Käufer beachten?

Immer wieder kommt es beim Abbrennen nicht zugelassener Feuerwerkskörper zu schweren Unfällen, bei denen Menschen das Augenlicht, Hörvermögen etc. verlieren können. Bitte kaufen Sie daher nur geprüfte Feuerwerksartikel. Diese erkennen Sie am BAM-Prüfsiegel oder an der CE-Kennzeichnung. Beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung. Einen Sicherheitsabstand, insbesondere zu Personen, einhalten. Sich nach dem Zünden von Raketen und Fontänen schnell entfernen. Raketen und Fontänen nicht unter Bäumen und Überdachungen zünden. „Blindgänger“ nie erneut zünden. Keine Basteleien mit Feuerwerkskörpern! Dies stellt eine häufige Unfallursache dar. Fenster und Türen schließen, Haustiere in einem ruhigen Raum unterbringen.

Und nach dem Knallen?

Um niemanden zu gefährden, sind Flaschen, Glasscherben oder leere Abschussbatterien von Fahrbahnen möglichst noch in der Nacht zu entfernen oder erst gar nicht dort zu platzieren. Eine Verabredung mit Freunden und Nachbarn zum gemeinsamen Fegen der Reste auf den Gehwegen frischt das gute Nachbarschaftsverhältnis wieder auf.

Die Feuerwehr hat sich gut vorbereitet

Für den Fall der Fälle: Sorgen Sie für eine ausreichende Erstversorgung mit einem Verbandskasten. Brandwunden mit Wasser kühlen und steril abdecken. Sollte es zu einem Brand kommen, unternehmen Sie nur Löschversuche, bei denen Sie sich selbst nicht gefährden, und wählen Sie den Notruf 112.

Darüber hinaus verstärken 40 Freiwillige ihre Kollegen und Kolleginnen von der Berufsfeuerwehr. In Bereitschaft sind die Löscheinheiten aus Querenburg, Nord, Eppendorf, Höntrop, Stiepel und Linden. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt sind in der Silvesternacht zusätzlich im Einsatz. Insgesamt stehen dann zum Jahreswechsel 17 Rettungswagen und vier Notarztfahrzeuge zur Verfügung.