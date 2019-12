Bochum. Die Feuerwehr Bochum hat am Montagabend möglicherweise den Großbrand einer Tankstelle verhindert. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Bochum: Feuerwehr muss Brandstiftung an Tankstelle löschen

Die Einsatzkräfte in Bochum rückten gegen 3:30 Uhr am frühen Heiligabend aus, weil eine Plakatwand auf der Günnigfelder Straße in Flammen stand. Wie die Polizei mitteilte, verhinderten die Feuerwehrleute, dass das Feuer auf die Gebäude und die Zapfsäulen in der Nähe übergriffen. Nur das rasche Eingreifen habe „mögliche katastrophale Folgen“ verhindert, so die Polizei.

Polizei Bochum geht von Brandstiftung aus

Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache Bochum, unter der Telefonnummer 0234/909-4441 oder während der Bürozeiten im Kriminalkommissariat 11 under der Nummer 0234/909-4110 zu melden.

Welchen Schaden das Feuer am Gebäude verursacht hat, steht noch nicht fest.

