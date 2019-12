Bochum. Ungewöhnlich oft musste die Feuerwehr Bochum in den vergangenen 48 Stunden ausrücken. Vor allem der Rettungsdienst war gefordert.

Bochum: Feuerwehr verzeichnet ungewöhnliche viele Einsätze

Ungewöhnlich viele Einsätze hat die Feuerwehr Bochum an Heiligabend und am 1. Weihnachstag verzeichnet.

Binnen 48 Stunden gab es insgesamt 240 Einsätze, überwiegend musste dabei der Rettungsdienst ran. Unfälle und Brände gab es kaum.

„Das ist für Weihnachten schon viel“, sagt Feuerwehr-Chef Simon Heußen. Vergleichbar seien die 240 Rettungseinsätze zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagmorgen mit einem sehr regen Feier-Wochenende. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass auch an Weihnachten immer mehr Menschen – vor allem junge Leute – rausgehen und ausgiebig feiern.

Feuerwehr zieht Freitag Bilanz

Allein in der Nacht von Heiligabend auf den 1. Weihnachtstag fuhren Rettungswagen insgesamt 40 Einsätze. Die endgültig Bilanz für die vergangenen Tage will die Feuerwehr am Freitag vorlegen.

Während der Dienst in den vergangenen Tagen noch mit der für Wochentage üblichen Personalstärke zu bewältigen war, bereitet sich die Feuerwehr nun auf Silvester vor. Dann werden zusätzlich sechs Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr und insgesamt 40 zusätzliche Einsatzkräfte zur Verfügung stehen. Einsatzbereit sind in der Silvesternacht 17 Rettungswagen und vier Notarztwagen.