Bochum: Frank Goosen zeigt seinen Literaturtalk jetzt online

Bochum. Ab 28. Januar spricht der Bochumer Autor mit dem Schriftsteller Jakob Hein. Bekannt wurde er durch seinen Bestseller "Herr Jenssen steigt aus".

Eine neue Folge des Literaturtalks "Goosen und Gäste - Unterhaltung mit Büchern" geht am Donnerstag, 28. Januar, online: Dann spricht Bochumer Autor Frank Goosen mit dem Schriftsteller und Arzt Jakob Hein über dessen neues Buch "Hypochonder leben länger und andere gute Nachrichten aus meiner psychiatrischen Praxis".

Jakob Hein wurde bekannt durch seinen Roman "Herr Jenssen steigt aus", der wochenlang auf den Beststeller-Listen stand. Zur gleichen Zeit arbeitete er damals als Oberarzt für Psychiatrie an der Berliner Charité. Sein Stück "Johnny Chicago oder Super ist gar kein Ausdruck" wurde 2010 an der Berliner Volksbühne mit Kurt Krömer in der Hauptrolle uraufgeführt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

In "Hypochonder legen länger" nimmt Jakob Hein seine Leser mit auf eine unterhaltsame und erhellende Reise durch seinen Alltag als Psychiater. Im Gespräch mit Frank Goosen stellt Hein sein Buch in einer neuen Folge von Goosens Literaturtalk vor, die ab 28. Februar online abgerufen werden kann. "Goosen und Gäste" erscheint monatlich, es waren bereits die Moderatorin Jessika Westen, der Berliner Autor Alexander Kühne und der TV-Moderator Micky Beisenherz zu Gast.

Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Folge auf www.streamfood.tv

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.