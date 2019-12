Bochum/Wattenscheid. Wo hält sich Anita S. auf? Seit neun Tagen wird die 35-Jährige aus Bochum vermisst. Familie und Polizei sind in Sorge. Ist ihr etwas zugestoßen?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Frau aus Günnigfeld wird seit neun Tagen vermisst

Jetzt sind es schon neun Tage, an denen die 35-jährige Anita S. aus Günnigfeld vermisst wird. Am 7. Dezember, ein Samstag, hatte ihre Familie das letzte Mal etwas von ihr gehört.

Wo ist Anita S. aus Günnigfeld? Foto: Polizei Bochum

In den frühen Abendstunden gegen 17.30 Uhr hatte die junge Frau mit ihrer Mutter telefoniert, danach weiß man nicht mehr, wo sie geblieben ist. Auch an ihrer Arbeitsstelle erschien sie nicht mehr.

Die Gesuchte geht auch nicht mehr an ihr Handy

Wie die Polizei am Montag (15.) auf Anfrage mitteilt, hält das Vermisstenkommissariat einen Unglücksfall oder ein Verbrechen nicht für ausgeschlossen. Regelmäßig habe sie mit ihrer Mutter telefoniert, entgegen jeder Gewohnheit sei sie jetzt aber nicht mehr erreichbar, auch nicht auf dem Handy.

Hinweise auf eine Eigengefährdung (Suizidgedanken, gesundheitliche Probleme) lägen nicht vor.

Nach einigen Tagen hatte sich die Mutter in ihrer Sorge an die Polizei gewandt. Diese veröffentlichte dann am Donnerstag eine Pressemeldung.

Polizei suchte mit Hubschrauber am Kemnader See

In der vorigen Woche hatte die Polizei unter anderem mit dem Hubschrauber „Hummel“ am Kemnader Stausee nach der Frau gesucht, weil es Hinweise gab, dass sie dort zuletzt gesehen worden sein könnte. Die Aktion blieb ergebnislos.

Anita S. ist alleinstehend und wohnt an der Schulte-Hordelhoff-Straße. So wird sie beschrieben: 1,60 Meter groß, lange, bis zum Gesäß reichende rotblonde Haare, ein Tattoo (große Blume) am rechten Oberarm. Sie war zuletzt mit einem schwarzen Parker, einer karierten Bluse, einer schwarzen Jeanshose sowie Sneakern bekleidet und führte eine kleine schwarze Sporttasche der Marke „Nike“ mit.

Das Kommissariat 12 bittet unter den Rufnummern 0234/909 4120 sowie 0234/909 4441 (Kriminalwache) um Hinweise.