Bochum: Free-Jazz mit der japanischen Pianistin Rieko Okuda

Die Reihe „Soundtrips NRW – Look Inside!“ mit Improvisierter Musik wird am Wochenende im Kunstmuseum fortgesetzt. Mit Rieko Okuda stellt sich eine japanische Künstlerin erstmals in Bochum vor.

Wechsel von den USA nach Berlin

Okuda ist eine der interessantesten Pianistinnen der jüngeren Generation. Mit drei Jahren begann sie mit klassischer Musik, später wechselte sie zum Studium in die USA, wo ihr Interesse für Free Jazz und Improvisierte Musik geweckt wurde – eine Leidenschaft, die sie schließlich nach Berlin führte, eine europäische Metropole des freien Musizierens. Hier arbeitete sie mit Künstlern wie Audrey Chen, Els Vandeweyer, Susanne Zapf und Axel Dörner zusammen.

Stilistisch steht Rieko Okuda für eine fließende, kompromisslose, charmant laute und radikale Spiel- und Musizierhaltung. Beim Soundtrips-Konzert im Museum trifft sie auf den Bochumer Gastgeber Martin Blume (Schlagzeug, Perkussion) und den in Duisburg lebenden Schweizer Saxofonisten und Klarinettisten Philippe Micol.

Die Reihe „Soundtrips“ steht für die Begegnung von internationalen Musiker/innen mit Künstlern der Rhein/Ruhr-Region. Geboten werden Live-Erlebnisse jenseits des konventionellen Schönklangs.

Termin & Tickets

Samstag, 29. Februar, 20 Uhr, Kortumstraße 147, Eintritt 10/erm. 8 Euro.

