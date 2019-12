Bochum: Für neuen Kanal im Dorf Hiltrop ist der Weg frei

Die juristische Hürde beim Bau des neuen Kanals im Dorf Hiltrop ist genommen: Nach Jahren der Stagnation kommt nun doch Bewegung in die Verhandlungen über den Grundstückstausch zwischen der Stadt Bochum und dem Pferdehofbetreiber Trösken.

Trösken will seine Fläche an der Wiescherstraße seit langem an den Discounter Lidl verkaufen, der dort neuen neuen Lebensmittelmarkt bauen will. Auch die Stadt braucht einen Teil seines Grundstücks für den Hochwasserschutz in Hiltrop; dieser Grundstücksabschnitt liegt im Landschaftsschutzgebiet. Die Agrarflächen innerhalb des Landschaftsschutzgebietes sollen für Kompensationsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und Landschaft genutzt werden.

Seit Jahren hängt die Entwässerung im Dorf Hiltrop, das bei Starkregen ständig mit Überschwemmungen zu kämpfen hat, von der Vertragsvereinbarung zwischen der Stadt und dem Pferdehofbetreiber Trösken ab. Die Verhandlungen indes zogen sich über Jahre hin. Trösken hat mit der Stadt einen Grundstückstausch vereinbart, um mit seinem Pferdehof in Laer neu beginnen zu können. Er wird zunächst seinen neuen Pferdehof in Havkenscheid bauen, danach können die Altbauten in Hiltrop abgerissen werden.

Lidl will einen Markt in einer Größe von 1200 Quadratmeter errichten und 120 Parkplätze ausweisen. Die oberirdischen Parkplätze werden über die Wiescherstraße erschlossen, die Tiefgaragenzufahrt liegt an der Straße „Im Dorf Hiltrop“.

Der neue Kanal „Im Brennholt“ soll im ersten, spätestens zweiten Quartal 2020 gebaut werden. Dadurch wird es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. So muss die Straße im Hagenacker komplett gesperrt werden. An der Einmündung zur Dietrich-Benking-Straße wird ein Schachtbauwerk ausgehoben. Die Lage einer parallel verlaufenden Thyssen-Gasleitung macht den Kanalbau in unterirdischem Vortrieb auf einer Länge von 330 Metern nötig im Bereich zwischen der Kreuzung Dietrich-Benking-Straße / Frauenlobstraße / Wiescherstraße und „Im Brennholt“ Nr. 27. Die Maßnahme wird etwa ein Jahr dauern.