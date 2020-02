In der Rotunde in Bochum findet am Sonntag (9. Februar) die Veranstaltung „Komma! – Gottesdienst mal anders. Und vor allem: woanders!“ statt.

Bochum. In der Rotunde findet am Sonntag (9. Februar) die Veranstaltung „Komma! – Gottesdienst mal anders“ statt. Sie richtet sich an Leute ab 20 Jahren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Gottesdienst mal- und woanders – für Leute ab 20

„Komma! – Gottesdienst mal anders. Und vor allem: woanders!“, heißt es wieder am Sonntag, 9. Februar. Nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr gibt es ab 17 Uhr eine neue Ausgabe der Gottesdienstreihe in der Rotunde, Konrad-Adenauer-Straße 3, in Bochum zu der die Evangelische Kirche einlädt.

Zu Gast ist der Wittener Musiker und Poet Niels Semelka, Thema des Gottesdienstes für „Leute 20+“ ist „Ich sehe Dich“. Es soll Livemusik, Gebete, Anregungen und eine Candy-Bar geben.

Bochum: Nach dem Gottesdienst ins Gespräch kommen

„Im Anschluss an den Gottesdienst können wir bei einem kühlen Bier, einem anderen Getränk oder Snack über Gott und die Welt ins Gespräch kommen“, kündigt das Vorbereitungsteam an. Willkommen sei jeder – egal ob er schon einmal im Gottesdienst war oder nicht